Okan Yokuşlu'nun hedefi EURO 2024

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu, A Milli Futbol Takımı'nın geniş oyuncu listesinde bulunduğunu ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) gidecek kadroda yer almak istediğini söyledi.

Okay Yokuşlu, West Bromwich Albion'ın antrenman tesislerinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Takım'ın, grup lideri olarak EURO 2024'e katılacak olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Okay, "Özellikle son aldığımız sonuçlardan sonra hepimiz çok gururlandık. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Ne kadar hazırlık maçı olsa da yıllar sonra deplasmanda gelen Almanya galibiyeti, aynı şekilde Hırvatistan galibiyeti çok değerli. Grubu lider olarak bitirmemiz çok güzel, çok büyük bir şey. Tarih yazdık. Herkesi çok başarılı buluyorum. Avrupa Şampiyonası'nda bambaşka bir serüven başlayacak, bambaşka bir ortam olacak. Aynı oyunumuzu sürdürürsek başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Yeterli kaliteye ve güce sahibiz. Yeter ki doğru şeyleri yapmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

West Bromwich'te son iki sezonu çok iyi geçirdiğinin altını çizen Okay, yeniden milli takım formasını giymek istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bir Türk genci olarak ben de orada (EURO 2024) olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni de yapıyorum. Geçen sene 40 maçlık istikrarlı bir performans gösterdim, benim için olumlu geçen bir sezondu. Belki bileniniz vardır, burada sene sonunda takım içinde yılın oyuncusu ödülünü layık gördüler. Genel olarak iyi bir sezondu. Bu sezon da devam ediyorum, oynadığımız maçların yüzde 90'ında oynadım ve iyi performans gösterdim. EURO 2024'te olmak için elimden geleni yapıyorum. İsteğim ve hedefim o yönde. Sonuçta hocalarımız izliyordur, kararı onlar verecektir. Futbolcu olarak performansımızı göstermek zorundayız. Ben de bunu elimden geldiğince yaptığımı düşünüyorum."

Okay Yokuşlu, milli takımdan uzak kaldığı dönem hakkında ise "2020 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Premier Lig'den Celta Vigo'ya transfer oldum, çok oynamıyordum. O zaman Kuntz ile bir telefon görüşmemiz oldu. Daha çok oynayan oyuncuları çağıracağını söyledi, ben de 'Tamam, saygı duyuyorum.' dedim. Gelişen süreçte ne olduğuna açıkçası ben de anlam veremedim. Çünkü oynamaya başladım, iyi performans vermeye başlamıştım. Ama tabii ki hocamızın kararıydı, ben çalışmalarıma devam ettim. Bildiğim kadarıyla maçımı izlemeye de gelmedi. Genelde hoca geldiği zaman maçtan sonra bir görüşme olurdu, bizim hiç öyle bir görüşmemiz gerçekleşmedi." şeklinde konuştu.

Okay, "A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile görüştün mü?" sorusuna, "Bire bir temasım olmadı ama geniş listede olduğumu biliyorum. Burada kamptan önce de genel itibarıyla geniş listedeki oyuncuların sağlık durumları sorulur, onun sorulduğunu, bilgisinin alındığını biliyorum. Onun dışında bireysel iletişimimiz olmadı." yanıtını verdi.

"HEDEFİMİZ PREMİER LİG'E ÇIKMAK"

Championship'te son iki maçını kazanan ve 3. sıraya yükselen West Bromwich'in hedefinin Premier Lig olduğunu vurgulayan Okay, şunları söyledi:

"Yoğun bir sezona devam ediyoruz. Takım olarak da oyun olarak da çok iyi gidiyoruz. Bütün takım hedefe odaklanmış halde. Maçlarda da iyi performans gösteriyoruz, skorları da alıyoruz. Önemli olan sezon sonunu getirebilmek. Bu sezon Championship'te seviye biraz daha yukarılara çıktı. Geçen sezon Premier Lig'den bu lige gelen takımların hepsi güçlü ve favori takımlar. O yüzden geçen seneden daha da iyi olmanız gerekiyor. Tabii ki hedefimiz Premier Lig'e çıkmak. Benim kişisel hedefim de takımın hedefi de Premier Lig. İlk 2 ile şu an biraz puan farkı var gibi gözüküyor. Play-off'lara katılabileceğimizi düşünüyorum. Premier Lig bana göre dünyanın en iyi ligi. West Bromwich ile orada olursak çok mutluluk duyacağım. Hedefimiz bu doğrultuda."

İngiltere'de maçların hep dolu tribünler önünde oynandığını dile getiren milli futbolcu, "Atmosfer genel olarak ülkenin her tarafında iyi. Her bölgedeki takımın kendi taraftarı var. Statlar hep dolu. İngiltere'nin futbol ortamını herkes biliyordur. Premier Lig zaten öyle, Championship de çok yarışmacı bir lig. Maçlar çok keyifli oluyor. Stadımız da gittiğimiz her yer de her zaman dolu. Atmosfer hep çok iyi. Taraftarla ilişkim de iyi. Premier Lig'de oynarken taraftarla iyi bir bağ kurmuştuk. Aynı şekilde devam ediyor. Bana değer verdiklerini ve sevdiklerini hissediyorum. Ben de onlar için sahada elimden geleni yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Okay Yokuşlu, "Ozan Tufan Hull City, Yunus Akgün Leicester City, sen West Bromwich'te oynuyorsun. Cardiff City'nin teknik direktörü de Erol Bulut. Championship'teki Türk rekabeti hakkında neler söylersin?" sorusunu, "Güzel bir şey tabii ki. Herkesin bu denli lig sıralamasında yukarıda olması, kendi arkadaşlarımızın bu ligde olması, aynı yarışmanın içinde olmamız çok keyifli. Bir Türk evladı olarak bununla gurur duyuyorum. Biz başarılı olduğumuz sürece Türklerin ismi daha çok yayıldığı için bence güzel bir iş yapıyoruz." şeklinde yanıtladı.

Süper Lig maçlarını da elinden geldiğince izlemeye çalıştığını aktaran Okay, "Bu sene çok çekişmeli bir lig olacağını düşünüyorum. Tabii ki takip ediyorum. Bu sene kurulan kadrolar son yıllara baktığımızda biraz daha üst seviyede duruyor. Daha çok erken ama Fenerbahçe ve Galatasaray, kurdukları kadrolarla ligin sonuna kadar yarışı sürdürecektir. Trabzonspor, Abdullah hoca ile birlikte tekrar aynı ivmeyi yakaladı. Zaten son maçlarda sonuçlara da yansıtmaya başladılar. Trabzonspor'un her zaman ilk 4'te veya 3'te yer alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"(SÜPER LİG'DEN TEKLİF) RESMİ BİR ŞEY OLMAMIŞTI AMA BAZI KONUŞMALAR GERÇEKLEŞTİ"

Okay Yokuşlu, "Süper Lig'den transfer teklifi aldın mı?" sorusuna ise "Resmi bir şey olmamıştı ama bazı konuşmalar gerçekleşti. Şu an burada bir sözleşmem var ve gerçekten Premier Lig'e çıkma hayalim devam ediyor. İki senelik sözleşmem var ve bu sözleşmem içinde bunu başarmak istiyorum. Kariyer planım içinde Süper Lig var mı dersen, şu anda o kadar uzun süreli plan yapmadım ama yakın plandaki hedefim Premier Lig'e çıkmak. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz, ben de göreceğim." yanıtını verdi.

Milli futbolcu, "Süper Lig'e kapılar kapalı değil diyebilir miyiz?" sorusunu "Yok, tabii ki değil." şeklinde yanıtladı.

"CHAMPİONSHİP'İN KALİTESİ, SÜPER LİG'DEN DAHA YUKARIDA"

Süper Lig ve Championship'i de kıyaslayan Okay, "Açıkçası Championship'in kalitesinin Süper Lig'den daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki büyük takımlarımızın kurduğu kadrolar özellikle bu sene çok kaliteli ama genel olarak iki lige baktığımızda Championship'te çok iyi, çok değerli oyuncular var. Keza takımların oynadığı futbol, tempo, topun hızı genel anlamda her şeye bakacak olursak Championship'in Süper Lig'den biraz daha önde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

West Bromwich Albionlı futbolcu, Championship'te VAR'ın olmaması hakkında ise "İhtiyacımız olduğunda keşke olsun diyorsun, olmadığında olmasın diyorsun. Bu ligin en önemli özelliklerinden bir tanesi, çok yarışmacı bir lig. Ülkede de öyle tanınıyor. Premier Lig'e çıkma ihtimali olan takımların sayısı çok yüksek. Buradaki yarışmacılığı köreltmemek adına, heyecanı devam ettirmek adına Championship'e VAR'ı getirmediklerini düşünüyorum. Bu izleyenler açısından bazen çok keyifli olabiliyor ama futbolcular açısından her zaman doğru karar daha iyi." şeklinde konuştu.

"TOTTENHAM'IN STADI ÇOK ETKİLEYİCİYDİ"

Okay Yokuşlu, İngiltere'de beğendiği statları ise "Tottenham'ın stadı çok etkileyiciydi. Benim ilk maçım, ilk deplasmanım. Gerçekten çok modern ve çok güzel bir stat. En etkilendiğim stat olarak Tottenham'ın stadını söyleyebilirim. City'de oynama şansım olmadı. Emirates ve Stamford Bridge de çok güzel." şeklinde açıkladı.

İngiltere'ye çok kısa sürede uyum sağladığını ve mutlu olduğunu belirten Okay, "Londra'yı sevdiğimi söyleyebilirim, Londra, çok keyifli bir şehir. Buraya da çok yakın, trenle 1,5 saat. Fırsat buldukça gidiyoruz. Birmingham'ın en büyük avantajı, ülkenin tam ortasında olması. Her yere gidebiliyorsun. Her yer güzel. Yukarıda Stoke var, çok güzel. Oxford, Cambridge oralar güzel. Özellikle Cambridge çok güzel bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu, İngiltere'de boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini ise şöyle anlattı:

"Yeni yemekler keşfettik, ne kadar bizim mutfağımızla kıyaslanmasa da... Takımdakilerle golf oynadık birkaç kere. Genel olarak Türkiye'de nasılsam burada da aynı şekilde devam ediyorum. Burada daha farklı mutfaklar var, Türk mutfağının yanında bu işlere hiç girmeyeyim. Burada da hala Türk yemeği yiyoruz. Keşfettiğim yemek, Uzak Doğu mutfağından. Tabii her zaman bizim yemekler favori. Kriket ve rugby de burada popüler ama golfü denedim, kriketle alakalı çok bilgim yok, izlemiyorum. Aralarında en ilgilendiğim golf oldu."

Okay Yokuşlu, "Arabalarda direksiyon bize göre ters tarafta. Buna alışabildin mi?" sorusunu, "Benim arabamda hala direksiyon solda, o yüzden alıştım. Herkesten farklı olarak sağ trafik, sol direksiyon alıştım. O kadar da zor değil aslında. Tamamen düşündüğünün tersini düşünürsen hiçbir problem çıkmıyor. Yaya olarak daha zor." şeklinde yanıtladı.

Okay, İngilizlerin sütlü çayını da denediğini aktararak, "Gayet güzel, hoşuma gitti. Çayı biraz daha yumuşatıyor. Biraz daha sütlü kahve kıvamında oluyor. Çayı yumuşak içmek istediğimde sütü kullanıyorum." ifadelerini kullandı.