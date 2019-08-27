Dizi ile birlikte aynı zamanda 2 farklı tiyatro oyunu ile de sevenlerinin karşısında olan Yalabık, alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülendi.

Muhabirleri karşısında görünce poz vermekten bir anlık kaçınan başarılı oyuncu "Çok dağınığız, malum yaz stili. Güzel çıkmayabilirim." diyerek muhabirler ile şakalaştı.

Objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna devam eden deneyimli oyuncu, gün boyu mağazaları gezerek keyifle alışveriş yaptı.