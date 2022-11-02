Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da derbi mesaisi devam ediyor. Valerien Ismael'le yollarını ayıran ve ilk maçtan moral depolayan Beşiktaş'ı analiz eden Buruk ve ekibi, takımını da bu çalışmaları doğrultusunda hazırlıyor. ÖNDE BASKI YAPILACAK Gol beklentisi olarak ligin zirvesine oynayan ancak gole çevirme yüzdesi en kötü takım olan Galatasaray'da Buruk ve kurmayları teşhisi de koydu. Alanyaspor karşısında coşkulu bir baskıyla hem pozisyon hem de goller bulan sarı-kırmızılıların bu mantalitesi, Buruk'un derbideki planı olacak.

KALECİ VE BEKLER OYUN KURULUMUNA DAHİL OLUYOR Sıkı mesaide olan ekip, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinden sonra çıkılan ilk maç olan Ümraniyespor karşısında Valerien Ismael'in anlayışının geride kaldığını ve oyunun en geriden başlatıldığını tespit etti. Mert Günok'un ve iki kanat bekinin oyun kurulumuna dahil olduğu gözlemlenirken bir bekin gerideyken diğerinin orta saha çizgisine bastığını; Günok'un da uzun paslarla rakip baskısını kırmayı denediği de görüldü. Rakibin en zayıf anının oyun kurulumundaki top kayıpları olduğunu düşünen Buruk bunu avantaja çevirmeye çalışacak.

SEKİZ İSİM BELLİ Buruk'un derbideki 11'i de netleşmeye başladı. Abdülkerim Bardakcı'nın cezasının bir maça düşürülmesiyle birlikte tecrübeli savunmacı, Nelsson ve Muslera, sarı-kırmızılıların gerideki merkezi olacak. Buruk'un henüz kararını vermediği bölgelerden ikisi kanat bekler. Boey atletizmiyle öne çıkarken Dubois'nın oyun kurulumundaki aklı ve isabet yüzdesindeki yüksekliği arasında kalan Buruk, kararını maç günü verecek. Sol bekte ise Emre Taşdemir'in gol atmasına rağmen takımdan uzun süredir ayrı kalması ve maç içi tekrarlarında Kazımcan'ın geride kalması Buruk'u düşündüren diğer bir konu.

Galatasaray'ın derbideki orta saha merkezi ise Lucas Torreira ve Sergio Oliveira olacak. Çıkış yakalamak isteyen ve bunun yolunun da merkezde zar atmak yerine belli ezberler oluşturmadan geçtiğini düşünen Buruk formayı birlikte en çok oynayan ikiliye verecek. Bu ikilinin önündeki isim ise Dries Mertens olacak. RASHICA 11'DE, DİĞER FORMAYA ÜÇ ADAY 11'de oynadığı süreçte gerek az top kaybı gerekse rakip savunmanın üzerine gidebilerek boşluk bulmasıyla beğeni toplayan Milot Rashica derbide de 11'de olacak. Kosovalı yıldızı sağ kenarda görevlendirmeyi planlayan Buruk solda ise Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'dan birine forma verecek. Sarı-kırmızılıların en ucunda ise Mauro Icardi görev yapacak.