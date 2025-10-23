Okan Buruk'un barıştığı eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu yorumu: Bence uzaylı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3'ncü haftasında Norveç ekibi Bodo / Glimt’i sahasında 3 - 1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Osimhen (2) ve Yunus Akgün attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir süre önce barıştığı eski eşi Nihan Akkuş da maçı tribünden seyretti.

Ekol TV'nin haberine göre; Nihan Akkuş maç çıkışı; "Ben demiştim '3 - 1' diye. Çok mutluyum" ifadesini kullandı. Akkuş; "Okan Buruk'un performansı nasıl buldunuz?" sorusuna da; "Müthiş, ben anlayamıyorum ki bence o uzaylı olabilir" yanıtını verdi.

Okan Buruk, 2024'te boşandığı Nihan Akkuş ile geçtiğimiz hafta Etiler'deki bir mekândan el ele çıkarken görüntülenmişti.