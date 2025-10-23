Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Okan Buruk'un barıştığı eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu yorumu: Bence uzaylı!

        Okan Buruk'un barıştığı eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu yorumu: Bence uzaylı!

        Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo / Glimt'i 3-1 yendiği maç sonrasında görüntülenen Nihan Akkuş, barıştığı eski eşi Okan Buruk hakkında; "Bence o uzaylı olabilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 12:27 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "O bir uzaylı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3'ncü haftasında Norveç ekibi Bodo / Glimt’i sahasında 3 - 1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Osimhen (2) ve Yunus Akgün attı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir süre önce barıştığı eski eşi Nihan Akkuş da maçı tribünden seyretti.

        Ekol TV'nin haberine göre; Nihan Akkuş maç çıkışı; "Ben demiştim '3 - 1' diye. Çok mutluyum" ifadesini kullandı. Akkuş; "Okan Buruk'un performansı nasıl buldunuz?" sorusuna da; "Müthiş, ben anlayamıyorum ki bence o uzaylı olabilir" yanıtını verdi.

        Okan Buruk, 2024'te boşandığı Nihan Akkuş ile geçtiğimiz hafta Etiler'deki bir mekândan el ele çıkarken görüntülenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nihan akkuş
        #Okan Buruk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa