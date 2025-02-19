Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "TUR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ" Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Sadece bir maça çıkmıyoruz, bir umudun peşinden, Galatasaray'ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. O yüzden aynı şekilde ilk maçtan önce nasıl hissediyorsak bu turu geçmek için hangi umutla yer alıyorsak aynı umutla yer alacağız. Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla umutlarımızı yeşertmek için maçın başlangıcı ve devamı önemli olacak. Galatasaray'ı ve ülkemizi temsil ediyoruz. İlk maçta ne yapmamız gerekiyorsa bunu yapmamız gerekiyor. Turu geçmek için asılacağız. İnanıyoruz. Umarım turu geçen taraf oluruz. Bizim maçtan sonra maçları olmadığı için direkt bu maça geldiler. Genç, hareketli, birbirini tanıyan bir takım. İç sahadaki başarılarını biliyorduk, dış sahada bize karşı ne yapabileceklerini görmek, onları şiddetli şekilde zorlamak ve turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. REKLAM

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ TOP KAYIPLARI OLDU" Çok yoğun bir maç temposundan geçiyoruz. Ocak ve şubatta 3 günde 1 maç oynuyoruz. Fiziksel olarak hazırlanma şansımız yok. Oyuncularımızı dinlendirip maçtan 1 gün önce kısa taktik idmanıyla maçlara çıkarıyoruz. İlk Alkmaar maçı ve Rizespor maçı ilk yarısına bakınca, fizikselden çok maç sonuna kadar Rize maçında üstün bir şekilde maç sonuna kadar götürdük. Mental olarak, son iki maçtaki en büyük sıkıntımız top kayıpları. Galatasaray kalitesinde bir takımın bu kadar çok top kaybı yapması düşündürücü. Hiç beklemediğimiz yeteneklerden çok top kaybı yaptık. Oyunun üstünlüğünü, dengesini kendi lehimize bozamıyoruz, rakibe özgüven veriyoruz. Özellikle topun bizde kalması önemli olacak. Fiziksel olarak, onlar lig maçı oynamadan geliyorlar, tempoyu maç içinde koyacaklardır. Biz de kendi tempomuzu yapmak istiyoruz. Rize maçında gördük, 1-1'ken maç devamlı durdu. Kalecilerin vakit geçirmeleri problemler oluyor, Türkiye'de de hakemler buna izin veriyor.

"ÖNCELİK FENERBAHÇE MAÇI DEĞİL" Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe, bir sonraki maç. Bugün bu maçı düşünüyoruz, bu maça odaklanacağız. Şu anda aklımızda öncelik Fenerbahçe maçı değil. Bunla ilgili maçın içerisinde, bir sonraki maçı her maçta düşünüyoruz. Maçın içinde duruma göre bir sonraki maçı düşündüğümüz oluyor. Tek düşündüğümüz yarınki maç.

DERBİ VE YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI Zaten böyle bir plan vardı, bununla ilgili bir karar verildiğini bir şekilde duymuştuk. Dedikodu şeklinde geliyordu. Karar verildi. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması, daha önce de söylemiştim. İnşallah hakem de karar verildiği gibi seçilmemiştir. Doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için önemli. Ben hiçbir şekilde şunu demedim, hakemin pasaportu önemli değil. Ben sahaya bakıyorum. Seçilecek hakem, çok önemli. Çok fazla dedikodu dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu ve derbi için iyi olacaktır.

"RAKİPTE EKSİKLER, BİZDE DÖNENLER VAR" Jordy Clasie, takımın önemli oyuncularından biriydi. Oyun kurarken, top onlardayken tecrübesi ve kalitesiyle iyi bir oyun ortaya koydu. Rakipte eksikler var. Bizde dönenler var. İlk maçta çok eksik bir kadroyla çıktı, 6-7 oyuncumuz yoktu. Hem başlangıç 11'inde hem oyuncu değişikliklerinde zorlandık. Bu maçta yine kalabalık değiliz ama ilk maça göre daha iyi durumdayız. Rakibimizi tanıyoruz. Deplasmanda oynayacakları maçta daha zorlamak istiyoruz. İç sahada başarılılardı, sadece bizle berabere kalmışlardı. Onların deplasmandaki ve oyun içindeki rakibimizin hem genç olmasını hem deplasman performansı bizim için umut. Bunu kullanmaya çalışacağız.

"HEM 4'LÜ HEM 3'LÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Çaykur Rizespor maçında ikinci yarı Sara'yı Osimhen'in yanına attık. 4-2-3-1'i oynadık aynı şekilde. 2.5 senedir en çok kullandığımız sistem bu. Arada 3'lü ve iyi oynadığımız yerler vardı. Gol yemeye başlayınca hep 3'lü savunma konuşuldu. 4'lü savunmada da bu golleri yiyince değişikliklerden çok pozisyon hataları, yanlış kararlar... Top bizdeyken kötü işler yapmamız, bir şekilde topun rakibe gitmesi ve pozisyona girmesini sağlıyor. Elimizdeki oyunculara göre dizilişe karar veriyoruz. 4'lü savunma iyi yaptığımız şeylerden biriydi 2 senede. Hem 4'lü hem 3'lü savunma üstünden devam edeceğiz.

"TOPA SAHİP OLMAYI ARTIRMALIYIZ" Oyuncu yapısına göre, rakibe göre, oyuncuların form durumuna göre en doğru kararları vereceğimizi düşünüyorum. Ben bir teknik direktör olarak oyuncularımı maça hazırlarken en yüksek performanslarıyla hayal ediyorum. Maç içindeki bir hata, sonraki aksiyonu etkileyebiliyor ve oyuncuların performansları değişebiliyor. Asıl bence şu anda artırmamız gereken, topa sahip olmamız. Topa sahip olunca daha rahat üretiyoruz. Lemina'nın oyuna girişiyle birlikte topa sahip olmayı daha çok artırdık.

"UMUT EDİYORUM KAR YAĞIŞI OLMASIN" Umut ediyorum ki yarın akşam maç sırasında kar yağışı olmasın. Hem saha zemini hem maç kalitesi için... Hafta sonu için, pazartesi günü için bu risk var. Bizim için fark etmiyor. Galatasaray bir şeye inanıyorsa, bir şeyin peşinde koşuyorsa ne zemin ne atmosfer önemli olmamalı. Sadece işimize, başarıya odaklanmalıyız. Galatasaray'ın ne kadar önemli ve değerli olduğunu, turu geçmek için oyun içinde olduğumuzu hep göstermemiz gerekiyor. G.Saray'da kritik viraj! Avrupa sonrası... Haberi Görüntüle