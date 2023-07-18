Okan Buruk'tan transfer açıklaması: "Anlaşamadık"

Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, GSTV'de açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"KAMP SÜRECİ İYİ GEÇTİ"

Kamp süreci iyi geçti, memnunuz. Havalar biraz sıcaktı, bu durum zaman zaman oyuncuları etkiledi. Stat atmosferinde hazırlık maçları oynadık. Maçlara daha iyi adaptasyon için bu tip maçlar yapmayı planladık. Geçen sene oynadığımız oyunu, bu senenin ilk maçından itibaren göstermeye çalıştık. Çok kısa bir aradan sonra sezona, maça ve yarışa hazır durumda olduklarını oyuncularımız gösterdi.