Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris maçı öncesi basın toplantısında açıklama yaptı. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu

        • 2

          "SAHASINDA İYİ OYNAYAN BİR TAKIM VAR"

          "Sahasında iyi oynayan bir takımla (Zalgiris) karşılaşacağız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Avantajlı bir skor almak istiyoruz.

        • 3

          "ONLAR İÇİN AVANTAJ"

          Zalgiris'in ligi devam ediyor. Suni çim olması da onlar için avantaj. Biz ilk resmi maça çıkacağız. Çok uzun bir ara vermedik. Sentetik saha için de kendi tesislerimizde antrenman yaptık. Kerem gibi bu sahada Milli Takım ile oynamış arkadaşlarımız var. Onlar bize sahayı anlattı.

        • 4

          SÜPER KUPA SÖZLERİ

          Süper Kupa ile ilgili de açıklamalarda bulunan Buruk, "Süper Kupa'nın tarihi ve nerede oynanacağı belli değil. Azerbaycan'da olursa, oradaki taraftarlarımızla bir Süper Kupa sevinci yaşamak isteriz." ifadelerini kullandı.

          Okan Buruk, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Oyuncularımız, stadımız, taraftarımız... Buna hazırız. Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadım. İnşallah bunu Galatasaray'da da gerçekleştiririm." dedi.

        • 5

          "GEÇEN SENE ŞAMPİYON OLDUK..."

          Kerem Aktürkoğlu ise, "Şampiyonlar Ligi müziği ile sahaya çıkmadım, bu hayallerim arasında. Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Ülke olarak bu elemelerden kurtulup, direk gruplardan başlamalıyız. Kaliteli oyuncuların transferi beni mutlu ediyor. Geçen sene yaptıklarımız ortada. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." sözlerini kullandı.

        • 6

          "TRANSFERİ KENARA BIRAKTIK"

          Zaha'nın transfer süreci ile ilgili de konuşan Galatasaray Teknik Direktörü, "Transferler için yüz yüze konuşuyoruz, video konferans yapıyoruz. Bir oyuncunun, hocasında bilgi alması önemli. Tek düşüncemiz Şampiyonlar Ligi. Transferi kenara bıraktık. İstediklerimiz ve düşündüklerimiz belli. Erden Bey, yönetim gerekeni yapıyor. Ben sahaya odaklandım. Transferi düşünmüyorum. Çok iyi oyuncularım var. Sahaya odaklanmak istiyorum. Değerli eleme maçları oynayacağız. Transferler gelir, gider... Bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek." dedi.

        • 7
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı