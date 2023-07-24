Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

SÜPER KUPA SÖZLERİ

Süper Kupa ile ilgili de açıklamalarda bulunan Buruk, "Süper Kupa'nın tarihi ve nerede oynanacağı belli değil. Azerbaycan'da olursa, oradaki taraftarlarımızla bir Süper Kupa sevinci yaşamak isteriz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Oyuncularımız, stadımız, taraftarımız... Buna hazırız. Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadım. İnşallah bunu Galatasaray'da da gerçekleştiririm." dedi.