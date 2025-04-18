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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Okan Buruk'tan tek değişiklik! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan tek değişiklik!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk ettiği maçta en son oynadıkları Reeder Samsunspor mücadelesinin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 20:57 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:58
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        Okan Buruk'tan tek değişiklik!
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        Ligde geride kalan bölümde 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 74 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. Puan farkını sürdürmek için mücadele eden Galatasaray, 32. haftanın açılış gününde Bodrum FK'yi RAMS Park'ta konuk etti.

        Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Prezemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

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        Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Alvaro Morata, Metehan Baltacı yer aldı.

        Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Reeder Samsunspor maçında cezalı duruma düşen Rolland Sallai'den Bodrum FK karşısında yararlanamadı. Buruk, bu oyuncunun yerine Samsunspor maçında cezası nedeniyle süre alamayan Frankowski'yi oynattı.

        SALLAİ, JELERT VE KAAN KADRODA YOK

        Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

        Son yapılan Samsunspor mücadelesinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Roland Salla'inin yanı sıra sakatlıkları bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan, Bodrum FK'ye karşı görev yapamadı.

        MORATA, ÜST ÜSTE 3. MAÇINA YEDEK BAŞLADI

        Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı üst üste 3 resmi müsabakada yedek oturttu.

        Son olarak ilk 11'de Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinde çıkan Morata, sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ve ligdeki Samsunspor mücadelelerinde yedek soyundu.

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        Söz konusu 2 maçta toplamda 20 dakika süre bulabilen Morata, Bodrum FK maçında da yedek kulübesinde Okan Buruk'tan görev bekledi.

        GÜNAY GÜVENÇ FAİR-PLAY ÖDÜLÜNÜ ALDI

        Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen fair-play ödülünü aldı.

        TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçı sırasında top toplayıcı çocukla diyaloğu, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Günay'ı ödüllendirdi.

        Günay Güvenç'e ödülü Bodrum FK müsabakası öncesinde TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edildi.

        RAMS PARK KAPALI GİŞE

        Galatasaray taraftarı Sipay Bodrum FK ile yapılan maçın biletlerini tüketti.

        Süper Lig'de en yüksek taraftar ortalaması yakalayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK mücadelesini de dolu tribünler önünde oynadı. RAMS Park'taki müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerden izledi.

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