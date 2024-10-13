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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Fatih Terim'e cevap! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Fatih Terim'e cevap!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in yaptığı açıklamaya da cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 00:22 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:22
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        Okan Buruk'tan Fatih Terim'e cevap!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol gündemine dair TV100'de açıklamalarda bulundu. Buruk, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in İzmir'de söylediği sözlere de cevap verdi.

        "SÖZLERİ BANA DA OLABİLİR, OLMAYABİLİR DE"

        "Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. 8 günse tam 4. güne koyarsınız, fikstür yapınca. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın, onu dedim. Fenerbahçe'nin Manchester United maçı sonrası Bodrum maçını 3. günde oynuyor, ondan sonraki lig maçı 6 gün sonra. Fenerbahçe için de aynı. 4 gün oynansa diri şekilde maça da hazırlanacak. Beşiktaş, Başakşehir için de bunlar düşünülebilir. Eskiden kulüplerle fikstür konuşulurdu. Bu sene hiç konuşulmadı Avrupa'da oynayan kulüplerle. Avrupa oynayan kulüplerle diyalog içerisindeydiler. Aslında yine aynı ekip var TFF'de."

        FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

        Fatih Terim maç sayılarından şikayet eden futbolcu ve teknik direktörleri eleştirmişti. Terim, konuşmasında “Trafik sıkışmış, gün yokmuş… O zaman hep kendi ülkemizde oynarsak hiç sıkıntı yok. Kupada kasımdan sonra oynayalım, ligde de 30-35 maç oynayalım bitsin. Ya kardeşim… Başarılı olmak istiyorsan 60’tan aşağı maç oynamayacaksın. Futbolculara gidelim, onlar da bakmayın siz, benden ayrı düşünmüyordur. 27-28-29 veya 30 kişilik kadrolarda oyunculara maaş ödüyorsanız, o zaman haftanın belirli günlerinde… Her takım bilimsel olarak hazırlanıyor. Belli bir saat sonra kendinize dönersiniz” ifadelerini kullanmıştı.

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