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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Buruk, bazı futbolcularla sözleşme görüşmelerini, "Lucas Torreira'nın daha önce yenilemiştik sözleşmesini. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus gibi, Günay gibi." sözleriyle açıkladı.

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        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 22:15 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:47
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        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

        "EN GÜZEL GOL!"

        "Maçtan önce de söyledim, Eyüpspor ligin başarılı takımlarından biri, zor bir maç olacağını bekliyorduk. Belli bölümler bizim için zor geçti. Golü bulduk, öne geçtik. Oyunun genelinde çok net pozisyonlar vermedik. 2-0'dan sonra değişiklikler yaptık ve 3. golü bulduk. 3-1'i buldular. Devamında üstümüze geldikçe rakibimiz baskılarımızı doğru yaptık. Yaptığımız baskıdan sonra kazandığımız topla attığımız goldü en güzel gol."

        "KALİTELİ İŞLER YAPTIK"

        "Öne geçmek bizim için avantaj oluyor bu tür maçlarda. Rakibiniz de sizin üzerinize geldiğinde kaliteli işler yaptık. Ofansif olarak iyi işler yaptık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Direkten dönen de var."

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        "DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

        "Güzel bir gündü ama hiçbir şey bitmedi. Bunun bilinciyle bir sonraki maça hazırlanacağız. Bundan sonraki maçları da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Bundan sonra da aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız."

        "OYUNU OTURTTUK"

        Bir takım kuruyorsunuz sezon başında, inanılmaz bir maç sayısı var. Özellikle ocak-şubat ayları bizim için istediğimiz gibi geçmedi. Kazandığımmız çok maç oldu ama transfer dönemi, gidenler-kalanlar, eksildiğimiz maçlar oldu. Yeni oyuncuları adapte etmeniz gerekiyor. Bence bu ay, özellikle mart ayındaki maç sayısı fazla değildi. Bu ayda başlayan yükselişimiz, tam kadroyuz en önemlisi bence, oyunu oturttuk.

        "KEŞKE AVRUPA DA OLSAYDI"

        Sakatlıktan dönenlerle birlikte performansımız yukarıya çıktı. Burada oynadığımız oyun, formumuzun yükselmesi çok önemliydi bu dönemde. Geçen hafta da söyledim keşke burada Avrupa da olsaydı diye. Yakaladığımız havadan dolayı. Şampiyonluğa inanmış bir Galatasaray var. Bunu taraftarımızla birlikte yapıyoruz. Bu birliktelik bizi şampiyonluğa götürüyor. Ama aynı ciddiyetle devam etmeliyiz.

        "TORREIRA, YUNUS, GÜNAY"

        Lucas Torreira'nın daha önce yenilemiştik sözleşmesini. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus gibi, Günay gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz.

        BASIN TOPLANTISI

        Düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor'un bu sezon gösterdiği performansa değinen Buruk, "Eyüpspor, zor bir deplasman. Ligin etkili, bu sezonun flaş takımlarından biri. Arda hocayla bu sene önemli işler yaptılar. Böyle bir takıma karşı burada aldığımız galibiyet bizim için çok değerli ve önemli." dedi.

        Maçın ilk yarısında konsantrasyon kaybı yaşadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Devre arasına 1-0 önde girdik. Zaman zaman top kayıpları yaptık. İlk yarıda konsantrasyon kayıpları daha fazlaydı. İlk yarı biraz daha gündüz maçı gibiydi. Hafif güneşli hava bazen konsantrasyonu etkiliyor. İkinci yarı hava karardıktan sonra oyuncuların adaptasyonu biraz daha iyi oluyor. İkinci yarıda pozisyona girdik, goller attık. Genel olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Rakibimiz de hücumda etkili bir takım. Savunmada da az gol yiyorlardı. Bugün hücum oyuncularımız çok önemli işler yaptı. Geçiş hücumlarını, öndeki baskıları doğru yaptık ve 5-1'lik net bir galibiyet aldık." diye konuştu.

        Süper Lig'de son 5 haftaya 5 puan önde giren sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, "Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki haftalar aynı önemde devam ediyor. Bu ayki son maçımızı oynadık. Mayıs ayı geldi. Hedefimiz her Mayıs olduğu gibi bu sene de şampiyonluğu yakalamak. Bunun için daha çok çalışırız." ifadelerini kullandı.

        "DAHA BÜYÜK HAYALİM DAHA FAZLA ŞAMPİYONLUK"

        Kariyerinin 300. Süper Lig maçına çıkan Okan Buruk, hayalini yaşadığını söyledi.

        Teknik adam olarak 2'si üst üste Galatasaray'da olmak üzere toplam 3 şampiyonluk yaşayan Buruk, gelecek hayaliyle ilgili, "Hayalimi yaşıyorum. Galatasaray'da yaşadığım şampiyonluklar benim hayalimdi. Daha büyük hayalim, daha fazla şampiyonluk. İnşallah bu sezon yeniden şampiyon oluruz. Sonraki sezon da aynı şekilde." şeklinde görüş belirtti.

        "TORREIRA, LEMINA İLE BİRLİKTE OYNAYINCA DAHA ÖZGÜR OLUYOR"

        Okan Buruk, son 6 resmi müsabakada 4 gol atan Lucas Torreira'nın performansının sorulması üzerine şunları kaydetti:

        "Bugün duran top sonrası gol attı. Üçüncü bölgeye daha rahat gidiyor. Lemina ile birlikte oynayınca daha özgür oluyor. Ofansif olarak bunu hem Lemina hem de Torreira'dan istiyoruz. Oyunun iki yönünü oynayan orta sahalar bizim için çok önemli. İkisinden de öne gitmelerini istiyorum. Bence bunu doğru şekilde oturttular. Hem defansif hem de ofansif anlamda çok iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Çok iyi oyuncuların yer aldığı bir kadrosunun olduğunu vurgulayan Buruk, "Mertens, son Konyaspor maçında çok iyi oynadı. Morata bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Morata bugün oyuna girdikten sonra iyi işler yaptı. Bütün oyuncularıma şans vermek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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