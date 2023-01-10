Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'yle puan farkını da 4'e yükseltti. Son yedi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, kariyerindeki en uzun galibiyet serisine ulaşırken başarılı çalıştırıcı 'Fenerbahçe büyüsü'nü de bozmuş oldu.
Bu sezon iç sahada epey etkili bir performans gösteren sarı-lacivertlileri durduran Buruk, Fenerbahçe ve Jorge Jesus'a da ilki yaşatmış oldu.
FENERBAHÇE'NİN GOLSÜZ İLK MAÇI
Bu sezon gol yollarında en çarpıcı grafiği çizen sarı-lacivertlilerin gol atamadığı ilk iç saha maçı, Galatasaray derbisi oldu. Derbiden önceki son 16 resmi müsabakanın tamamında en az 1 gol bulan sarı-lacivertliler, ligde 2,8'lik gol ortalaması yakalarken Avrupa'da ise Kadıköy'de 2,5 gol ortalaması tutturmuştu. Bu sezon taraftarı önündeki tüm kulvarlarda 44 gol atan ve maç başına 2,7'lik rakama ulaşan sarı-lacivertlileri durduran ilk teknik direktör ile takım da Okan Buruk ve Galatasaray oldu.
BİR ZAMANLAR KABUSU OLMUŞTU
Galatasaray ve Başakşehir kariyerleri öncesinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Buruk, Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin adeta kabusu olmuştu. Sarı-lacivertlilere karşı dört maçlık galibiyet serisi yakalayan 49 yaşındaki çalıştırıcı üç zaferi ise Akhisarspor'un başındayken almış ve Ege ekibine tarihi bir başarı kazandırmıştı.
2017-18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek sarı-lacivertlileri kupadan eden Buruk, Akhisarspor'a ilk kupasını kazandırdığı gibi bireysel olarak da tarihe geçmişti. Futbolculuk kariyerinde kupayı beş kez kazanan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de kupayı kaldırarak tarihe geçmiş ve bunu başaran 9. isim olmuştu.
Yine 2017-18 sezonunda Akhisarspor ile Fenerbahçe'ye 24. haftada konuk olan Buruk, sarı-lacivertlileri deplasmanda 3-2 yenerek büyük bir kayıp yaşatmıştı. 22. haftada zirvenin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Akhisarspor'a da yenilmiş ve zirvenin 6 puan gerisine düşmüştü. Galatasaray sezon sonunda 75 puanla şampiyonluğa ulaşırken Fenerbahçe ise 72 puanda kalmış ve ikincilikle yetinmişti. Buruk bir anlamda Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edenlerden biri oldu.
DÖRT MAÇTIR KAZANAMIYORDU
Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı dört maç sonra da galibiyeti hatırladı. Sarı-lacivertlileri 30 Eylül 2018'de 3-0'la mağlup ettikten sonra Başakşehir'le 2-1, 2-0 ve 4-1'lik skorla rakibine boyun eğen Buruk, kötü serisini de sonlandırdı.
KADIKÖY'DEKİ ŞANSSIZLIĞINI DA KIRDI
Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı sekiz mağlubiyet alan Buruk, söz konusu yenilgilerin altısını Kadıköy'de tattı. Futbolculuğunda da on kez ayak bastığı Kadıköy'de yedi yenilgi alan Buruk, Akhisarspor'la 2018'de elde ettiği galibiyetten beş yıl sonra Kadıköy'de 3 puana uzanarak şanssızlığını da kırmış oldu.