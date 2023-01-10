Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'yle puan farkını da 4'e yükseltti. Son yedi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, kariyerindeki en uzun galibiyet serisine ulaşırken başarılı çalıştırıcı 'Fenerbahçe büyüsü'nü de bozmuş oldu.

Bu sezon iç sahada epey etkili bir performans gösteren sarı-lacivertlileri durduran Buruk, Fenerbahçe ve Jorge Jesus'a da ilki yaşatmış oldu.