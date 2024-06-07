Okan Buruk imzayı attı! Mourinho sözleri

Futbolcu olarak kupalar kaldırdığı Galatasaray'da teknik direktör olarak da 2 sezon üst üste lig şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, 2 yıl daha görevine devam edecek. 50 yaşındaki çalıştırıcı için Başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla Rams Park'ta bir imza töreni düzenledi.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz."

"HER SENE DAHA ZOR"

"Beni buraya layık gören başkanımıza teşekkürler. İki yıl önce de amacımızın şampiyonluk olduğunu söyledik. 2 şampiyonluk yaşadık ve verdiğimiz sözleri, tuttuk. İki senede 3 kupa kazandık. Avrupa'da bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının adını duyurmak çok önemliydi. İlk günkü istek ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler."

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"GALATASARAY'IN HAYALLERİ BİTMİYOR"

"2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."