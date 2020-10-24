Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor’u 5-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bizim için tabii ki güzel bir akşam. Geçen hafta deplasmanda kazandığımız Trabzonspor maçı sonrası bugün de sahamızda kazanmak için maçın başından itibaren özellik ilk yarının sonuna kadar üstün oynadık. 4-1’den sonra rakip 10 kişi kalınca oyun düzenimiz bozuldu. 11’e 11’ken daha iyiydik. 11’e 10’da geri dönüşlerde sorun yaşadık, erken şutlar attık. Devre arası yaptığımız değişikliklerle pozisyona girdik. Rakibimizin de yakaladığı pozisyonlar vardı. İlk yarı rakip 10 kişi kalıp 4-1 geriye düşünce maç orada bitmişti. Ben rakibin 10 kişi oynadığı oyuna da saygı duyuyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Oyuncularımın bugünkü performanslarından memnunum. Bunu inşallah Şampiyonlar Ligi maçına da taşırız. İlk maçta kaybettik, bu sefer hem kendimiz hem ülke puanı için bu maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Daha maça 4 gün var ama oyuncularımız şu anki konsantrasyonlarını Çarşamba gününe taşırlarsa umutlanacağımız bir maç olabilir. Bu akşamki galibiyeti geçtiğimiz maçta sakatlanan, bizim için çok önemli olan Caiçara’ya hediye etmek istiyorum. oyuncularım da onun formasını çıkarıp ona olan sevgilerini belirttiler” şeklinde konuştu.
“RAFEL VE SKRTEL'İ KORUMAK İSTEDİK”
Sakat futbolcular hakkında da bilgi veren Buruk, “Rafael ve Skrtel için aslında devam edebilirlerdi ama koruma amaçlı aldık. Çok fazla maç oynayacağız, 3 gün sonra bir maçımız daha var. Biraz da koruma amaçlı aldık ama Mahmut ile ilgili yarın biraz daha net durumu belli olur. Onun dışında Uğur takımla antrenmanlara başlayacak. Azubuike sakattı, o da 1 hafta, 10 gün içinde takım antrenmanlarına katılacak duruma gelir. Chadli’yi de yine 1 hafta, 10 gün içinde antrenmanlarda görmek istiyoruz. İkinci milli aradan sonra tam takım olmayı umuyorum” diye konuştu.
Okan Buruk, Crivelli’nin; ‘Demba Ba ile oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum’ açıklamasına ilişkin olarak da, “Genelde yüzde 90 ikisini beraber kullandık. Şampiyonlar Ligi maçına tek forvet çıktık. Oynadığımız takımlara göre stratejilerimiz değişiyor. Ligde ikisini birlikte kullanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!