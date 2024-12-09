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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk bir savunmacıyla geri dönüşe imza attı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk bir savunmacıyla geri dönüşe imza attı!

        Sivas deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Okan Buruk 10 kişi kalan takımında değişikliğe gitmedi; tek savunmacıyla geri dönüşe imza attı

        Giriş: 09.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:40
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        Buruk'tan bir savunmacıyla geri dönüş!
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        Süper Lig’in 15. Haftasında Sivasspor’a konuk olan Galatasaray maça iyi başlamış birkaç pozisyona girdikten sonra 10 kişi kalmıştı.

        Rey Manaj ile girdiği ikili mücadele sonrasında Metehan Baltacı kırmızı kart görürken Okan Buruk değişiklik yapmak için acele etmedi.

        Sahaya iki stoper, üç orta saha, üç kanat oyuncusu, bir forvet ve bir santrfor ile çıkan Buruk planlarını da değiştirmedi.

        Müsabakaya sol bekte başlayan Berkan’ı stopere kaydıran Buruk bu hamle dışında kadrosuna dokunmadı.

        10 kişi kaldıktan sonra 1-0 geriye de düşen sarı-kırmızılılarda Jelert ve Nelsson ısınmaya giderken Buruk değişiklik için acele etmedi ve meyvesini de topladı.

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        Geriye düştükten sonra da aynı futbolu oynamaya devam eden sarı-kırmızılılar önce eşitliği yakaladı.

        İkinci yarının başlarında öne geçen; devamında farkı 2’ye çıkaran Galatasaray Jelert’in oyuna girdiği 64. Dakikaya kadar sahada tek savunmacı ile kaldı.

        74. Dakikada oyuna dahil olan Nelsson’un girmesiyle birlikte savunmacı sayısı üçe çıktı.

        10 kişi kalan takımını tek stoperle sahada tutan Buruk maç içinde Roland Sallai ve Berkan’ın bölgelerini değiştirerek saha içi hamleleriyle galibiyetin mimarı oldu.

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