Okan Bayülgen ile 'Muhabbet Kralı' Habertürk TV'de başlıyor

Okan Bayülgen ile 'Muhabbet Kralı' Habertürk TV'de başlıyor

Yapay zeka, insandan daha insan olabilir mi? Yapay zeka duyguları yok mu ediyor? Teknoloji çağında insan beyninin sınırları değişti mi?

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'Muhabbet Kralı'nın ilk kısmının konukları; Akademisyen Levent Erden, Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan ve Akademisyen-Yazar Dr. Çağla Gül Şenkardeş oluyor.

'Muhabbet Kralı'nın ikinci kısmında ise Okan Bayülgen, 'Cübbeli Ahmet' adıyla anılan Ahmet Mahmut Ünlü ile Ramazan geleneklerini ve farklı kültürlerdeki anlamlarını konuşuyor.

Okan Bayülgen ile 'Muhabbet Kralı' yarın akşam (1 MART CUMARTESİ) saat 23.00’te Habertürk TV'de!