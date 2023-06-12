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Okan Bayülgen'den Johnny Depp'e özel tıraş - Magazin haberleri

Okan Bayülgen'den Johnny Depp'e özel tıraş

Johnny Depp'in solisti olduğu 'Hollywood Vampires' adlı müzik grubunun konserinde objektiflere yansıyan Okan Bayülgen'in tarzı dikkatlerden kaçmadı. Saçlarını kestiren Bayülgen'in stil değiştirdiği görüldü

Giriş: 12.06.2023 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Johnny Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu olan 'Hollywood Vampires' ile geçtiğimiz akşam Life Park İstanbul'da hayranlarıyla buluşmuştu. Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Konserde yer alan ünlü isimler arasında Okan Bayülgen ile sevgilisi Selin Atasay da vardı.

  • Gecede basın mensuplarının dâhi tanımakta zorlandığı Bayülgen'in tarzı dikkat çekti.

  • Saçlarını kestiren 59 yaşındaki Okan Bayülgen'in kendisine çok farklı bir stil oluşturduğu görüldü.

  • "BIRAKINCA DÜNYAM BAŞIMA YIKILIYOR!"

    Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan Bayülgen, "Hiç müthiş bir aşk acısı çektin mi?" sorusunu yanıtlamıştı.

    Okan Bayülgen, "Çok, her kadından... Ben psikiyatra falan da gittim. Sevilme arzusu işte, bırakınca dünyam başıma yıkılıyor... Daha odun bir insan olmak isterdim. İnceliklerden uzak olayım falan gibi şeyler ama olmadı... Kompleksler, çocukluktan kalan yani hepimizde olan ‘Beni sevmeyecekler mi, beni çocukken neden evde bırakıp gittiler?’ gibi ıvır zıvırlar yüzünden. Bütün bunlar toplanınca hayatta sevdiğin kişi kimse, bütün bu olanlar ona patlıyor. Yıllar içerisinde kendimi olgunlaştırıp, bunlardan kurtulmaya çalıştım" demişti.

  • "10 SENEDİR USLU BİR ÇOCUĞUM"

    Aşkta karşısındaki insana eziyet etmeyi de bıraktığını ifade eden Bayülgen, "En fena şey seni seven bir insana eziyet etmek... Dolayısıyla bunu yapmamak için kendimi donatmaya, durdurmaya çalıştım. Sanıyorum ki biraz olsun başarabildim. Hakikaten sizi seven bir insanı düşünün; seni sevmiş yani ne suçu var? O seni sevmiş, seni korumak, gözetmek istiyor ya da hastalanırsan üzülüyor. Başkasının umurunda değilsin ki. O seni seviyor, niye ona eziyet ediyorsun? Bu vesileyle kendimi ehlileştirdim, son 10 senedir de uslu bir çocuk olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.

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