"BIRAKINCA DÜNYAM BAŞIMA YIKILIYOR!"
Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan Bayülgen, "Hiç müthiş bir aşk acısı çektin mi?" sorusunu yanıtlamıştı.
Okan Bayülgen, "Çok, her kadından... Ben psikiyatra falan da gittim. Sevilme arzusu işte, bırakınca dünyam başıma yıkılıyor... Daha odun bir insan olmak isterdim. İnceliklerden uzak olayım falan gibi şeyler ama olmadı... Kompleksler, çocukluktan kalan yani hepimizde olan ‘Beni sevmeyecekler mi, beni çocukken neden evde bırakıp gittiler?’ gibi ıvır zıvırlar yüzünden. Bütün bunlar toplanınca hayatta sevdiğin kişi kimse, bütün bu olanlar ona patlıyor. Yıllar içerisinde kendimi olgunlaştırıp, bunlardan kurtulmaya çalıştım" demişti.