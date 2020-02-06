Ben duygusal bir adamım. Kulüp için her şeyi verdim, aylarca maaş almadım çünkü ödeyemiyorlardı. Yabancı oyuncular etkilenmiyordu, onların FIFA tehdidi ve arkalarında banka garantisi vardı ama yerli oyuncular bunları yapamazdı. Ben de, 'Para sonra gelir' derdim. Sonrasında sana böyle davranılması... Yine de taraftarlar bunu bilmiyordu.