Oğuzhan Özyakup kulüp arıyor!

Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Oğuzhan Özyakup, milli takıma kadar yükselmişti. Son 3 sezonda büyük düşüş yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bugünlerde kendisine kulüp arıyor. Beşiktaş Oğuzhan Özyakup ile sözleşme uzatmadı.

Tecrübeli oyuncunun menajeri yurt dışından birçok kulüple görüştü. Ancak istenilen teklifler gelmedi.

YAPILAN TEKLİFLERİ AZ BULDU

Oğuzhan Özyakup'un menajeri oyuncusunu Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e önerdi.

Milli futbolcu beklediği teklifi alamadı. Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro maaş alan Oğuzhan özyakup, kendisine yapılan teklifleri az buldu. Bir dönem Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Oğuzhan Özyakup, yeniden o günlere dönmek için fırsat bekliyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, gol katkısı yapamamıştı.