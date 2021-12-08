Oğuzhan Koç liste başında

HABERTURK.COM

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu söz ve müziği kendisine ve Çağrı Telkıvıran,a düzenlemesi yine Telkıvıran'a ait olan yeni şarkısı 'Aşkın Mevsimi' ile Spotify New Music Friday, Türkçe Pop listelerine 1 numaradan giriş yaptı.

Koç'un yeni single'ı YouTube Trendlerde de uzun süre 1 numarada kaldı.

Yeni şarkısına olumlu tepkiler alan Oğuzhan Koç, single'ı için arkadaşları Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve oyuncu sevgilisi Demet Özdemir'in onayını da aldığını belirtti. Koç, daha sonra "Onlar benim uğurum." ifadelerini kullandı.