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        Oğuzhan Koç'tan sevgilisine şarkı

        Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı'na olan aşkını şarkı yazarak gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 13:18 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:18
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        Yeni şarkı sevgilisine
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oğuzhan Koç, önceki gün sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

        Basın mensuplarının çıkışta ayaküstü sorularına yanıt veren Oğuzhan Koç; "Yeni şarkımızı çıkardık. Çok keyifli gidiyor. Kısmetse yeni şarkım da gelecek. Bu yılı üretim yılı ilan ettik" dedi. Basın mensuplarının, "Yeni şarkı birilerine mi yazıldı?" sorusu üzerine gülen şarkıcı; "Bilmiyorum, çıkınca hep beraber görürüz" dedi ve sevgilisi ile birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.

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        #Oğuzhan Koç
        #Hazal Subaşı

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