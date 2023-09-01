Oğuzhan Koç'tan Dilan Çiçek Deniz'e gönderme
Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığına dair çıkan söylentileri, 'hiç tanımıyorum' diyerek yalanladı. Koç, Deniz'e Afyonkarahisar'daki konserinde göndermede bulundu
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Dilan Çiçek Deniz, başrolünde yer aldığı 'Aşk Mevsimi' adlı sinema filminin çekimleri için bulunduğu Bozcaada'daki bir mekânda Oğuzhan Koç ile yan yana görüntülenmesinin ardından haklarında çıkan aşk söylentilerine dün cevap verdi.
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Dilan Çiçek Deniz; Oğuzhan Koç'u tanımadığını, bir mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığını ve yan yana durduğunu bile farketmediğini söyledi.
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Oğuzhan Koç, kendisini tanımadığını ifade eden Dilan Çiçek Deniz'e Afyonkarahisar'daki konseri sırasında sahneden göndermede bulundu.
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"Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam."