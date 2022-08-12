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Oğuzhan Koç'tan 'Demet Özdemir' açıklaması: Az kaldı, evleniyoruz! - Magazin haberleri

Oğuzhan Koç: Az kaldı, evleniyoruz!

Demet Özdemir ile 26 Ağustos'ta dünyaevine girecek olan Oğuzhan Koç, sevgilisiyle düğünlerinin yapılacağı yeri ziyaret ettiklerini ifade etti. Ünlü şarkıcı, "Masa düzenini ayarlama durumuna kadar geldik. Az kaldı, artık evleniyoruz." açıklamasını yaptı

12.08.2022 - 08:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oğuzhan Koç, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Koç, muhabirlere, "Uzun uzun röportaj veremeyeceğim çünkü çok geç kaldım." açıklamasını yaptı.

  • "TELAFİ ETMEK İÇİN SEVE SEVE GELİRİM"

    Geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konseri yağış nedeni ile yarıda kesmesi çok konuşulan ve tepkilerin hedefi olan Oğuzhan Koç, konuyla alakalı konuştu.

    Koç, "Çok yağış olduğunda hepimizin başına gelen şeyler bunlar. Aslında çok haberleşmesine ben de şaşırdım. Teknik aksaklıklar hep var, sağlık olsun. Tekrar beni çağırırlarsa telafi etmek için seve seve giderim." ifadelerini kullandı.

  • "AZ KALDI, EVLENİYORUZ!"

    26 Ağustos'ta Demet Özdemir ile Sarıyer'deki bir otelde evlenecek olan Oğuzhan Koç, sevgilisiyle düğünlerinin yapılacağı yeri ziyaret ettiklerini ifade etti.

    Ünlü şarkıcı, "Artık çok az kaldı. Masa düzenini ayarlama durumuna kadar geldik. İnşallah az kaldı, evleniyoruz." dedi.

  • "İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK ŞANSLI GELDİK"

    Öte yandan Özdemir, daha önce Koç ile birlikteliği hakkında "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "GELİNLİK HAYALİ KURMAMIŞTIM"

    Henüz gelinlik seçmediğini belirten oyuncu, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim." demişti.

    Hayalinde özel bir şey olmadığını belirten Demet Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." şeklinde konuşmuştu.

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