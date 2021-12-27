ESKİ SEVGİLİSİNİN ARKADAŞI

Şarkıcı, yaklaşık dört yıl birliktelik yaşadığı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile yollarını ayırmasının ardından, "Aşka küsmedim, aşka küsülür mü hiç? Hayat devam ediyor." açıklamasını yapmıştı.

'İHANET' İDDİALARI

Özdemir, 2017’de Oğuzhan Koç'un programına katılmıştı. Ünlü oyuncu, Oğuzhan Koç’u 4 Eylül 2019’da verdiği konsere de yalnız bırakmamıştı. Konsere o dönem Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de katılmıştı. Konserden 3 ay sonra ikili ayrılık kararı almıştı.