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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ayrıldı

2021 yılının ilk aylarında yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in, birlikteliklerini sonlandırdığı konuşuluyor. İkilinin, yakın çevresine "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok!" dediği ileri sürüldü

27.12.2021 - 13:31 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Bu yılın sürpriz aşklarından olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

  • Sık sık 'ayrılık' haberleriyle gündeme gelen ancak her defasında dedikoduları yalanlayan Koç ve Özdemir'in bu kez yollarını, kesin olarak ayırdığı konuşuluyor. 

  • "BİR DAHA GERİ DÖNÜŞÜ YOK!"

    2. Sayfa'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandıran ikilinin, yakın çevresine, "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok!" dediği ileri sürüldü. 

    İddiaya göre; çiftin ayrılık nedeni Oğuzhan Koç'un evliliğe yanaşmaması.  

  • TAKİBE DEVAM

    Sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

  • ÇEŞME'DE BELGELENMİŞTİ

    Öte yandan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.

    "GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

    Oğuzhan Koç, ocak ayında, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz." diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.

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