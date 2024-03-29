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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Oğuzhan Koç, önceki gün Levent'te görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "İzmir'de konserim var, oraya doğru yola çıkacağım şimdi, olaysız ve hep bir ağızdan şarkılarımı söyleyebileceğimiz bir gün olmasını diliyorum." dedi.

Muhabirlerin, Ramazan Bayramı konserlerinin sahne fiyatlarıyla ilgili düşünceleri sorulan Oğuzhan Koç; "Bilmiyorum ki.. Çok mu yüksekmiş? Ne güzel, maşallah … Allah arttırsın" diye konuştu.