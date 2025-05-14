Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Oğuzhan Koç, 40'ıncı yaşını bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Hazal Subaşı'nın organize ettiği doğum günü partisi ile kutladı. Geceye; Eser Yenenler - Berfu Yenenler, İbrahim Büyükak - Nurdan Büyükak, İlayda Alişan - Oğulcan Engin ve Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin katıldı.

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, keyifli anlar yaşandığını söyledi. Koç; "Güzel geçti. Eşimiz, dostumuzla küçük bir kutlama yaptık. Hazal hanım güzel bir yemek organize etmiş bana da sürpriz oldu. 40 yaşına girdik" dedi.

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"40 YAŞIMDAN SONRA ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYACAĞIM"

Hazal Subaşı; "Biz sürekli birbirimize hediyeler alıyoruz. Çok belirli bir şey yok aslında" ifadelerini kullandı. Oğuzhan Koç da; "Çocukluğumdan beri istediğim bir oyun konsolu vardı onu aldı. Sağ olsun inşallah 40 yaşımdan sonra çocukluğumu yaşayacağım" diyerek hediyesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hazal Subaşı, bir ay sonra tatile çıkacaklarını ve yazı İzmir'in Çeşme ilçesinde geçireceklerini söyledi. Koç ise "Hazal hanımın işi bitince benim turnelerim başlayacak o yüzden net bir plan yapamadık. Varsa sizin önerebileceğiniz indirim yaptırabileceğiniz yerler gideriz" dedi.

REKLAM "AYRAN İÇMEDİĞİM İÇİN BIYIĞIMI KESTİM" Bıyıklarını kestiren Oğuzhan Koç; "Kesildi gitsin artık. Bıyık sizlere yakışıyor" derken Subaşı da "Ben beğenmiştim bıyıklarını o yüzden duruyordu. Kesildi, gitti" ifadelerini kullandı. Koç ardından; "Ayran içemediğim için bıyığımı kestim arkadaşlar" diyerek espri yaptı. İlayda Alişan ve Oğulcan Engin "İLAYDA ÇOK YETENEKLİ" "Hazal sağ olsun çok güzel bir organizasyon yapmış Oğuzhan’ın doğum gününü kutladık" diyen İlayda Alişan ile Oğulcan Engin de hediye almadıkları için Oğuzhan Koç'tan küçük bir sitem aldıklarını belirtti. Geçtiğimiz günlerde atış talimi yaptığı bir videoyu yayımlayan İlayda Alişan, "Keyifliydi çok istiyorum. Oğulcan ile de yaparız umarım" derken Oğulcan Engin ise sevgilisini överek "Çok yetenekli. Merak ediyordu zaten zaman olursa beraber de gideriz" ifadelerini kullandı. Çift, tatil planlarının sorulması üzerine "Plan yapmadık daha, bakacağız" yanıtını verdi. REKLAM "OĞUZHAN İLE BİRLİKTE YAŞLANIYORUZ" Eser Yenenler de yakın arkadaşı Oğuzhan Koç için; "Çok güzeldi harikaydı. Oğuzhan ile zaten 30'uncu doğum günü kutlamamız. 40 yaşında... 30'unda ben vardım, birlikte yaşlanıyor olmak harika" dedi.

Oğuzhan Koç'a doğum günü hediyesi almadığını söyleyen Berfu Yenenler de; "O bana hediye almadı ben de ona almadım, hemen intikamımı almış olayım" dedi. Eser Yenenler ise "Ben Oğuzhan için de dövme yaptırdım koluma rahatız, alan geniş, herkesi kullanırız" diyerek espri yaptı. Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan çift, çocuklara kimin baktığı sorusuna ise "Böyle zamanlarda iki gün önceden organize oluyoruz anneanneler, babaanneler devreye giriyorlar desteğe geliyorlar" yanıtını verdi. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler "HANIMI DIŞARI ÇIKMAYA İKNA ETTİM" Doğum günü kutlamasına eşi Özlem Ada Şahin ile katılan Berkay Şahin de; "Hanımı sonunda ikna ettim, sonunda dışarı çıkarabildim. Oğuzhan’ın doğum gününe geldik, yedik içtik sonunda evimize gidiyoruz" diye konuştu. Berkay Şahin ayrıca Oğuzhan Koç hakkında; "Kardeşim aslan gibi 40'ına girdi. Güzel yaşlar bu yaşlar inşallah tez vakitte çoluk çocuğa karışır harika bir yuva kurar. Her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı. Özlem Ada Şahin ve Berkay Şahin İbrahim Büyükak da yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'u doğum günü partisinde yalnız bırakmadı. Büyükak, geceye eşi Nurdan Büyükak ile katıldı.

İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak