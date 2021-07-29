"BURADA NEDEN İLGİ ODAĞI DEĞİLİM?"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda sanatla oldukça ilgili bir aile içerisinde büyüyen ve evin tek kız çocuğu olduğunu anlatan Eyüboğlu, "Bir evin bir kızı" olma hissiyatının sosyal hayat içerisinde bazı dezavantajlar da yaratabildiğini ifade etmişti.

Ezgi Eyüboğlu, "Bir evin bir kızı olarak büyüyünce ister istemez ailede ilgi odağı haline geliyorsunuz ama sosyal hayatta aynı ilgiyi bulamayınca ‘Eee ben ilgi odağıydım. Burada neden ilgi odağı değilim?’ durumu olabiliyor." sözleriyle güldürmüştü.