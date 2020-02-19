Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bir süredir Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları gündemden düşmüyordu.

Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı öne sürülmüştü.

Bu iddialar sürerken Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı ise belgelendi. Ezgi Eyüpoğlu ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin dün akşam ‘Bayi Toplantısı’ filminin galasına birlikte katıldı.

Ancak ikili galaya geldikten sonra yan yana görünmemek için çaba sarf ederken, panik anları da dikkatlerden kaçmadı.

Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım'ın da Hadise ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.