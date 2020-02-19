"ÇOK GÜVENİYORUZ"

Filmin senaryo yazarı ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, oyuncu arkadaşlarına, ekibe ve yönetmenine teşekkür ederek, "Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. İnşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler" şeklinde konuştu.