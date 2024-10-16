Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2024: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanacak. 1 Temmuz'da başlayan mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar belli olacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde adaylar tercih ve atama işlemlerine başlayabilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında yapılan sözlü sınavlara katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı açıklamaları merakla takip ediyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar tercih sürecine geçiş yapacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte bu süreçle ilgili son gelişmeler ve önemli bilgiler...
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının, adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra ilan edileceği kamuoyuna duyuruldu. Sözlü mülakatların sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler haberlerde yer alacaktır.
TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 eğitim öğretim dönemi sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde adaylar tercih ve atama işlemlerine başlayabilecek.
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BAKAN TEKİN AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayın programında sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının sızdırıldığı iddiasına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cevap geldi. Bakan Tekin;
"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmen adaylarımızın KPSS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar. Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak."