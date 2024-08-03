ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.