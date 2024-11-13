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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmenlerin tercih süreci yarın başlıyor

        Öğretmenlerin tercih süreci yarın başlıyor

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:16 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:16
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        Öğretmenlerin tercih süreci yarın başlıyor
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        MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 25 Ekim'de açıklamış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.

        Ardından 28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

        Yarın itibarıyla kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak. 20 bin öğretmen için tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

        Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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