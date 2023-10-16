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        Haberler Gündem Öğretmenlere ara tatil kalktı mı? 13-17 Kasım 2023 bu sene öğretmenlere ara tatilde seminer var mı?

        Öğretmenlere ara tatil kalktı mı? 13-17 Kasım 2023 öğretmenlere ara tatilde seminer var mı?

        Okullarda ilk ara tatil bu sene 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. MEB tarafından Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu'nun imzasıyla iletilen '13-17 Kasım Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazının ardından "Öğretmenlere ara tatil kalktı mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, öğretmenlere ara tatilde seminer olup olmayacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:44
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        • 1

          İlkokul, ortaokul ve liselerde ilk ara tatile kısa bir süre kala öğretmenler için yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetici ve öğretmen seminerlerinin bu sene okullarda fiziki olarak yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda "Öğretmenlere ara tatil kalktı mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

        • 2

          ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre, 13-17 Kasım tarihlerindeki yönetici ve öğretmen seminerleri bu yıl okullarda fiziki olarak yapılacak. Yani öğretmen ve idareciler ara tatil döneminde çalışmaya devam edecek.

        • 3

          YÖNETMELİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

          Öğretmenler, pandemi dönemiyle birlikte seminer çalışma dönemlerini online ortamda okulda bulunmadan tamamlayabiliyordu. Ancak Bakanlık tarafından resmi yazıda belirtilen ilgili yönetmeliklere göre, öğretmenlerin bu çalışmaları kendi okullarında yürüttüklerine dair maddelere dikkat çekildi. Böylece, öğretmenlerin önümüzdeki ara tatil döneminde okulda bulunmaları gerekecek.

        • 4

          Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise, yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.

        • 5

          MEB TARAFINDAN İLETİLEN RESMİ YAZI

          MEB tarafından Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu'nun imzasıyla 13 Ekim'de okullara iletilen '13-17 Kasım Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazı şu şekilde:

          Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını idrak ettiğimiz ve Türkiye Yüzyılı idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte öğretmenlik mesleği, çocuklarımız ve milletimiz nezdinde ayrı bir anlam kazanmaktadır. Öğretmenlerimizin destek ve katılımı ile yeni hikayeler oluşturmaya, yeni destanlar yazmaya adım attığımız bugün de geçmişte olduğu gibi en büyük güç kaynağımız ve rehberimiz öğretmenler olacaktır. Geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizin her fırsatta desteklenmesi, kişisel ve mesleki gelişimlerinde sürekliliğin sağlanması en önemli önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Bu çerçevede: Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, ekte gönderilen ve www.eba.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak programın yanında bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek ve ara tatilden sonra yapılacak çalışmaları planlamak üzere mesleki çalışmalarını, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ilgi (a) Yönetmeliğin 38, ilgi (b) Yönetmeliğin 87 ve ilgi (c) Yönetmeliğin 52’nci maddeleri doğrultusunda görevli oldukları okulda yapacaklardır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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