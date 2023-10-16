MEB TARAFINDAN İLETİLEN RESMİ YAZI

MEB tarafından Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu'nun imzasıyla 13 Ekim'de okullara iletilen '13-17 Kasım Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazı şu şekilde:

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını idrak ettiğimiz ve Türkiye Yüzyılı idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte öğretmenlik mesleği, çocuklarımız ve milletimiz nezdinde ayrı bir anlam kazanmaktadır. Öğretmenlerimizin destek ve katılımı ile yeni hikayeler oluşturmaya, yeni destanlar yazmaya adım attığımız bugün de geçmişte olduğu gibi en büyük güç kaynağımız ve rehberimiz öğretmenler olacaktır. Geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizin her fırsatta desteklenmesi, kişisel ve mesleki gelişimlerinde sürekliliğin sağlanması en önemli önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Bu çerçevede: Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, ekte gönderilen ve www.eba.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak programın yanında bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek ve ara tatilden sonra yapılacak çalışmaları planlamak üzere mesleki çalışmalarını, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ilgi (a) Yönetmeliğin 38, ilgi (b) Yönetmeliğin 87 ve ilgi (c) Yönetmeliğin 52’nci maddeleri doğrultusunda görevli oldukları okulda yapacaklardır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.