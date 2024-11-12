Öğretmenler Günü, hepimize eğitim hayatımızda önemli bir rol oynayan öğretmenlerimizi anma ve onlara teşekkür etme fırsatı sunan özel bir gündür. Birçok öğrenci şimdiden öğretmenlerine sürprizler hazırlamak için plan yapmaya başladı. Peki, 2024 yılı için Öğretmenler Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte 2024 Öğretmenler Günü’nün tarihi…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanır. 2024 yılı Öğretmenler Günü ise Pazar gününe denk gelmektedir.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.