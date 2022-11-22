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Öğretmenler Günü şiirleri: Uzun, kısa, en güzel 1-2-3-4 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiiri

En güzel ve duygusal 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler bu özel günde en güzel ve duygusal Öğretmenler Günü şiirlerini sorguluyorlar. Sizler için 1-2-3-4 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerini bir araya getirdik. İşte en anlamlı Öğretmenler Günü şiiri...

Giriş: 22.11.2022 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Öğretmenler Günü'ne özel en güzel ve anlamlı şiirler sorgulanıyor. Bu özel günde öğretmeninin mutlu etmek isteyenler için en anlamlıi kısa ve uzun resimli Öğretmenler Günü şiirlerine bir araya getirdik. İşte 2, 3, 4 ve 5 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri...

  • BAŞÖĞRETMEN

    Atatürk benim,

    Başöğretmenim,

    Ne öğrendimse,

    Ondan öğrendim.

     

    Yenilikleri,

    Hep o düşünmüş,

    Milleti için,

    Ağlamış, gülmüş.

     

    Çocuk kalbimle,

    İlk onu sevdim,

    Atatürk benim,

    Başöğretmenimdir.

    Tarık ORHAN

  • ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ 

    Ben, köy öğretmeniyim,

    Dağ başında bulutların altında.

    Toprak kokar ellerim,

    Pantolonumda çamur lekesi var.

    Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

    Kars'tan Edirne'ye kadar.

    Geceleri mum yakarım odamda,

    Yarın dokuz Ekim,

    Köyde bayram var.

    On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

    Tüm anadolu'ya selamları var.

    Henüz kara tahtam yok,

    İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

    Aydınlık A'dan başlayacak 

    O. Köksal MEMİŞ

  • ÖĞRETMENİM

    Ben,

    Seni ilk defa

    Okul duvarının dışından

    Okula gitmezken tanıdım.

    Kirli suratım, karışmış saçlarım

    Çapaklanmış gözlerimle

    Hep sana bakardım.

     

    Anasızlığımın özlemini

    Senin çocuklarla ilgilenmenle

    Kapardım.

     

    Okula başladığımda,

    Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

    Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

    Sıcacık bakışlarınla kurutur

    Bana bir kerecik dokunman için

    Her türlü yaramazlığı yapardım.

     

    Ben,

    Sevdalarımın en büyüğünü

    Sana bakarak yaşadım.

    Sevgili öğretmenim.

    Ragıp SARI

  • SEVGİLİ ÖĞRETMENİM 

    Sevgili öğretmenim,

    İnan sen bir ışıksın.

    Yanarsın gece gündüz.

    Aydınlatırsın bizi.

      

    Doğruyu, güzeli,

    Bize sen öğretirsin.

    Vatanıma sevgiyi,

    Kalbimize sen korsun.

     

    Çevreni aydınlatır,

    Bir mum gibi erirsin.

    Anne, baba gibisin,

    Bizi, bağrına hep basarsın. 

    Fethi BOLAYIR

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