2021 Öğretmenler Öğretmenler gününe sayılı günler kala öğretmenler gününde ders işlenip işlenmeyeceği araştırılmaya başladı. Pek çok ülkede 5 Ekim'de kutlanan Öğretmenler Günü Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanıyor. İşte Öğretmenler Günü hakkında merak edilenler....

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 24 Kasım, Çarşamba gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil kabul edilmiyor. 24 Kasım Çarşamba günü tüm sınıflarda ders işlenmeye devam edilecek.