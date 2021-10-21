Öğretmene yumruklu saldırı

3. öğretmeni Cesur Hasırcı, iddiaya göre sınıfında öğrenim gören bir öğrencisinin velisi olan G.D., kendisi ile görüşmek isteyince okul bahçesine çıktı.
Burada G.D., ve yanında bulunan B.D. isimli şahıs ile görüşmeye başlayan Hasırcı, bir süre sonra B.D.’nin yumruklu saldırısına uğradı.
Kafasına aldığı yumruk darbeleri ile fenalaşan Hasırcı yere düştü. Hasırcı’nın saldırıya uğradığını gören okul güvenlik görevlisi ise tarafları müdahale edip ardından polis ve 112 Acil servise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri darp edilen Hasırcı’yı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hasırcı burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede müşahede altında tutuldu.
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise G.D. isimli kadın ile yanında bulunan B.D. ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
Olay sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan ve yaşananları anlatan Hasırcı, olayın öğlen saatlerinde gerçekleştiğini ifade etti. Hasırcı, “Velim benimle görüşmek istediğini söylemiş güvenlik görevlisine. Görüşmeye indiğimde yeni konuşmaya başlamıştık ki, velinin yanındaki beyefendi birden başıma yumruk atmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım o anda. Başım döndü, midem bulandı, kalbim sıkıştırmaya başladı ve o esnada güvenlik görevlileri araya girdi. Sonra ambulans çağırdık sonra buraya (hastaneye) geldik” dedi.
Olayın disleksi raporu meselesinden dolayı yaşandığını dile getiren Hasırcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Velim, neden ilgilenmiyorsun benim çocuğumla? Ben daha fazla ilgi istiyorum. Bende kendisine ‘ben bütün çocuklarla ilgilenirim, sizin çocuğunuzla daha fazla ilgi gösteririm ama rapor istedim çocuktan, çünkü çocuğun disleksi olduğunu söyledi.’ Herhalde konu bu çünkü almak istemediğini söylemişti raporu. Konu böyle büyüdü."
Öte yandan, G.D. ile B.D. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
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