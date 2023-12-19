İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp eden veli tutuklandı
İstanbul'da, çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedildiği gerekçesiyle çıkan tartışmada hamile öğretmeni darp eden ve güvenlik görevlisine yumruk atan veli M.Ö., tutuklandı
İstanbul Başakşehir'de, Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu önüne 13 Aralık'ta gelen veli M.Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi.
YÖNETMELİĞE AYKIRI DİYE İZİN VERİLMEDİ
AA'da yer alan habere göre okulun güvenlik görevlisi R.Ç., Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle veliye izin vermedi.
HAMİLE ÖĞRETMENE HAKARET VE DARP
Bu duruma öfkelenerek zorla okula giren M.Ö, aynı gerekçeyle sınıfta tartıştığı 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'yi hakaret edip darp etti.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YUMRUKLADI
Şüpheli veli, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisine de yumruk attı. Şikayet üzerine polislerce yakalanan M.Ö. tutuklandı.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Görevli Memura Mukavemet", "Kasten Yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.