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        Haberler Gündem 3. Sayfa ÖĞRETMENE ŞİDDET | İstanbul'da veli dehşet! Hamile öğretmeni darp etti

        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp eden veli tutuklandı

        İstanbul'da, çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedildiği gerekçesiyle çıkan tartışmada hamile öğretmeni darp eden ve güvenlik görevlisine yumruk atan veli M.Ö., tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 19.12.2023 - 23:57
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        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
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        İstanbul Başakşehir'de, Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu önüne 13 Aralık'ta gelen veli M.Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi.

        YÖNETMELİĞE AYKIRI DİYE İZİN VERİLMEDİ

        AA'da yer alan habere göre okulun güvenlik görevlisi R.Ç., Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle veliye izin vermedi.

        HAMİLE ÖĞRETMENE HAKARET VE DARP

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        Bu duruma öfkelenerek zorla okula giren M.Ö, aynı gerekçeyle sınıfta tartıştığı 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'yi hakaret edip darp etti.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YUMRUKLADI

        Şüpheli veli, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisine de yumruk attı. Şikayet üzerine polislerce yakalanan M.Ö. tutuklandı.

        TUTUKLANDI

        Şikayet üzerine M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Görevli Memura Mukavemet", "Kasten Yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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