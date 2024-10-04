Öğretmenden hayat kurtaran müdahale
Van'ın Gevaş ilçesinde okulda boğazına yiyecek kaçan 3'üncü sınıf öğrencisi, öğretmeni tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi
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Gevaş'a bağlı Kızıltaş Mahallesi'ndeki Necibe-Ahmet Coşkun İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Sabır Fırat Adakan, öğle arasında yemek yediği sırada boğazına kaçak yiyecek nedeniyle nefes almakta zorlandı.
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Hızla sınıftan çıkan Sabır Fırat'ı koridorda bulunan okul idarecileri ile öğretmenler fark etti.
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Öğretmen Mesut Kaçak, hemen Heimlich manevrası uygulayıp, öğrencinin boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını sağladı.
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Fırat'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, o anlar anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.