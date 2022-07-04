ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Öğretmen maaşları Temmuz zammı ardından belli oldu. Enflasyon rakamları 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon oranı Haziran'da aylık 4,95 olarak gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 78,6 oldu. 2021 yılında 6553 TL olan öğretmen maaşı 2022 yılında 7.476 olarak belirlendi. Yapılan son zamla ardından öğretmenler 12.282 lira, polisler 13. 752 lira, hemşireler 11.833 lira, vaizler ise 12.756 lira maaş alacak.