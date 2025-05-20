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        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2025 SORGULAMA MEBBİS || Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

        Öğretmen il içi atama sonuçları 2025 sorgulama: MEBBİS Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Yayımlanan takvime göre, öğretmen il içi atama sonuçları 20 Mayıs Salı günü erişime açılacak. Başvuru yapan adaylar, kullanıcı adı/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden atandıkları ilçe ve okulları öğrenebilecek. Peki 2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEBBİS Öğretmen il içi yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:00
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        • 1

          2025 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru süreci 12-16 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, atamalar 20 Mayıs 2025 Salı günü yapılacak. Belirtilen günün gelmesiyle beraber öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı hakkında araştırmalar hız kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yapılacak. Peki, 2025 Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEBBİS Öğretmen il içi yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2025 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

          Duyuruya göre öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru süreci 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

          Atamalar ise 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

        • 3

          ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

          Öğretmen il içi atama sonuç sorgulama işlemleri mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

          ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

          İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirilecek.

          Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

        • 5

          İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

          İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır.

          Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecek.

        • 6

          İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

          Atama: 20 Mayıs 2025

          Tebligat ve İlişik Kesme: 27 Haziran 2025

          Sıranın Oluşturulması: 20 Mayıs 2025

          Sıranın Çalıştırılması ve Atama/1:18 Haziran 2025

          Tebligat ve İlişik Kesme/1: 27 Haziran 2025

          Sıranın Çalıştırılması ve Atama/2: 11 Ağustos 2025

          Tebligat ve İlişik Kesme/2: 12 Ağustos 2025

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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