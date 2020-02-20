Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Şeklindeki sorular atama bekleyen öğretmenler tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili, ""Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek." şeklindeki açıklamalarda bulundu.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK 2020

Bakan Selçuk ek öğretmen ataması ile ilgili, ""Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk." yanıtını verdi.

ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ocak ayında başvuruları alınan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru şartları aşağıdaki gibiydi. Ek öğretmen ataması başvuruları için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru şartlarının aynı ya da benzer olması bekleniyor.

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

*Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

*Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

*Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik

*Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

*Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

*2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

*Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

*657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.