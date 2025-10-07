Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen ataması ne zaman? MEB 10 bin öğretmen ataması kadro, branş dağılımı ve kontenjanları belli mi?

        Öğretmen ataması ne zaman? MEB 10 bin öğretmen ataması kadro, branş dağılımı ve kontenjanları belli mi?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen ataması için açıklama yaptı. Öğretmen atama takvimi belli olur olmaz öğretmen adaylarının atamaları yapılacak. Atama takvimiyle ilgili sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla netleşecek. Peki Öğretmen ataması ne zaman? MEB 10 bin öğretmen ataması kadro, branş dağılımı ve kontenjanları belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 15:54 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundaki ihtiyaç doğrultusunda 10 bin öğretmen ataması yapacak. Bütçe doğrultusunda planlama yapan Bakanlık ardından kontenjanları ve branş dağılımını belirleyecek. En son 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında Sınıf Öğretmenliği 4378, Özel Eğitim Öğretmenliği 3087, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1802, Okul Öncesi Öğretmenliği 1321, İngilizce Öğretmenliği için 757 kadro açıklanmıştı. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

        • 2

          10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

          MEB'den daha önce konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

          "Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."

          15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA EN FAZLA ALIM YAPILAN BRANŞLAR

          15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında Sınıf Öğretmenliği 4378, Özel Eğitim Öğretmenliği 3087, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1802, Okul Öncesi Öğretmenliği 1321, İngilizce Öğretmenliği için 757 kadro açıklanmıştı. En az alımın yapıldığı Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca, Arapça öğretmenliği yer almıştı.

        • 3

          15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASILDI?

          15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:

          Adalet 1

          Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

          Almanca 23

          Arapça 51

          Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3

          Beden Eğitimi 190

          Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64

          Bilişim Teknolojileri 95

          Biyoloji 27

          Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

          Coğrafya 32

          Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5

          Denizcilik / Gemi Makineleri 6

          Denizcilik / Gemi Yönetimi 8

          Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802

          El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19

        • 4

          El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1

          Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14

          Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11

          Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

          Farsça 1

          Felsefe 41

          Fen Bilimleri 267

          Fizik 61

          Gemi Yapımı / Yat İnşa 1

          Gıda Teknolojisi 5

          Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45

          Görsel Sanatlar 175

          Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12

          Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1

          Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6

          Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8

          Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3

          İlköğretim Matematik 162

          İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47

          İngilizce 757

          İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1

          İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

          Kimya / Kimya Teknolojisi 49

          Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13

          Kuyumculuk Teknolojisi 13

          Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

          Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

          Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

          Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1

          Matematik 117

          Metal Teknolojisi 20

          Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18

          Motorlu Araçlar Teknolojisi 51

          Muhasebe ve Finansman 1

          Müzik 180

          Okul Öncesi 1.321

          Özel Eğitim 3.087

          Pazarlama ve Perakende 7

          Plastik Teknolojisi 1

          Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

          Rehberlik 377

          Rusça 9

          Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58

          Sağlık Bilgisi 15

          Seramik ve Cam Teknolojisi 2

          Sınıf Öğretmenliği 4.378

          Sosyal Bilgiler 387

          Tarım Teknolojileri/Tarım 1

          Tarih 28

          Teknoloji ve Tasarım 41

          Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14

          Tiyatro 2

          Türk Dili ve Edebiyatı 29

          Türkçe 623

          Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

          Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5

          Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1

          Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18

          Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Habertürk Anasayfa