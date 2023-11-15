Öğretmen atamaları ne zaman? Gözler 2023 - 2024 öğretmen atamasında

Öğretmen atamaları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmemekle birlikte KPSS'ye giren öğretmen adayları bu sorunun cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar...