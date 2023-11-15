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        Haberler Gündem Öğretmen atamaları ne zaman? Gözler 2023 - 2024 öğretmen atamasında

        Öğretmen atamaları ne zaman? Gözler 2023 - 2024 öğretmen atamasında

        Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? KPSS'ye giren öğretmen adayları tarafından bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, 2023 ve 2024'te öğretmen ataması yapılacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte öğretmen atamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:45
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        • 1

          Öğretmen atamaları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmemekle birlikte KPSS'ye giren öğretmen adayları bu sorunun cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          ÖĞRETMEN ATAMALARI OLACAK MI?

          Öğretmen ataması konusundaki soruları da yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu:

          "Bütçe konunu ile bağlantılı bir durum. Gündeme geldiğinde bize ayrılan kadro belli olacak. Mutlaka atama olacak.

        • 3

          Önümüzdeki yılın mart ayına kadar atama sürecini tamamlamış olacağız yeni döneme ilişkin. Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde değerlendirilmelerimizi yaptık. Sayı ve süreçle ilgili detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız."

        • 4

          ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

          Öğretmen atamalarına lişkin tarih bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya lişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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