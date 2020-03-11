Öğretmen son bölüm!

Öğretmen 1. bölümü izleyicisi ile buluştu. Başrollerini İlker Kaleli ve Ceren Moray'ın aldığı Öğretmen dizisinin son bölümünde Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar. Öğretmen son bölümün ardından 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ÖĞRETMEN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar. Rüya’nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada yayan kişi aralarından kimdir?

Öğrenciler; bir yandan canlarını kurtarmak için çabalarken bir yandan da gerçeklerin sandıkları kadar basit olmadığıyla yüzleşeceklerdir. Küçükkapı Lisesi’ni bombalayan Akif’in haberleri ülkede gündem konusu olurken, komadan uyanan Zeynep’in bunları görmesi an meselesidir.