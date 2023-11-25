Öğrendiğinizde ufkunuzu açacak en iyi günlük yaşam tüyoları
Hayatın koşuşturmacası arasında bazen pratik olmak gerekiyor ki günümüzü verimli kullanabilelim. Bunun için bazı hileleri bilmek, sadece hayatınızı kolaylaştırmakla kalmaz ayrıca size bolca vakit kazandırır.
- 1
Fermuarınız sıkıştığında, diş kısmına biraz sabun veya mum sürün. Fermuar kolaylıkla kayacak.
- 2
Çivi çakarken elinizi korumak için çiviyi pens ile tutun. Hem parmağınız güvende olur hem de çiviyi dik ve sabit bir şekilde tutarsınız.
- 3
Körelmiş bıçaklarınızı, kupaların altındaki seramik halka ile keskinleştirebilirsiniz.
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- 4
Çeri domatesleri tek tek kesmek yerine; hepsini bir tabağa alın ve başka bir tabakla üzerini kapatın. Tabaklar sayesinde oldukları yere sabitlenen domatesleri tek seferde kesebilirsiniz.
- 5
Kamp veya doğa yürüyüşü yaparken ayağınızın ıslanmaması için koli bandına sarabilirsiniz.
- 6
Kirli çamaşır sepetiniz yoksa herhangi bir yastık kılıfını, bu şekilde sandalyenize asarak kendinize 10 saniyede bir sepet yapabilirsiniz.
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- 7
Fast food yemeklerle gelen küçük soslukları kullanmanın pratik bir yolu var. Köşelerini bir kürdanla delin ve üzerine dökmek istediğiniz yemeğinizde kullanın. Böylece elinize bulaşmaz ve her yere eşit sos dökülmüş olur.
- 8
Plastikten yapılmış bu tokalarınız kullanımdan dolayı genişlediyse; üzerine fön makinesi ile hava verin. Eski şekline dönecektir.
- 9
Biten rolonlarınızı atmak yerine içlerine güneş kremi doldurun. Böylece güneş kremi sürerken çok daha pratik olabilirsiniz.
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- 10
Bir telefon tutucu almak yerine bir saç tokasını, telefon kabınızdan geçirin. Böylece, telefonun yüze düşmesi gibi kazaları da engellemiş olursunuz.
- 11
Büyük bir pasta kesiyorsanız; dilimi keserken arkasına mutfakta kullandığınız tahtayı koyun. Daha sonra tahtada olan dilimleri daha ufak parçaya ayırabilirsiniz.
- 12
Bir pet şişesini kesin ve bulaşık süngerine yapıştırın. Pet şişe kısmına bulaşık deterjanı doldurarak, çok daha hızlı bulaşık yıkayabilirsiniz.
Kaynak: Make Sushi 1 ve 5 Minutes Craft Youtube
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