Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Öğrendiğinizde ufkunuzu açacak en iyi günlük yaşam tüyoları

        Öğrendiğinizde ufkunuzu açacak en iyi günlük yaşam tüyoları

        Hayatın koşuşturmacası arasında bazen pratik olmak gerekiyor ki günümüzü verimli kullanabilelim. Bunun için bazı hileleri bilmek, sadece hayatınızı kolaylaştırmakla kalmaz ayrıca size bolca vakit kazandırır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fermuarınız sıkıştığında, diş kısmına biraz sabun veya mum sürün. Fermuar kolaylıkla kayacak.

        • 2

          Çivi çakarken elinizi korumak için çiviyi pens ile tutun. Hem parmağınız güvende olur hem de çiviyi dik ve sabit bir şekilde tutarsınız.

        • 3

          Körelmiş bıçaklarınızı, kupaların altındaki seramik halka ile keskinleştirebilirsiniz.

        • 4

          Çeri domatesleri tek tek kesmek yerine; hepsini bir tabağa alın ve başka bir tabakla üzerini kapatın. Tabaklar sayesinde oldukları yere sabitlenen domatesleri tek seferde kesebilirsiniz.

        • 5

          Kamp veya doğa yürüyüşü yaparken ayağınızın ıslanmaması için koli bandına sarabilirsiniz.

        • 6

          Kirli çamaşır sepetiniz yoksa herhangi bir yastık kılıfını, bu şekilde sandalyenize asarak kendinize 10 saniyede bir sepet yapabilirsiniz.

        • 7

          Fast food yemeklerle gelen küçük soslukları kullanmanın pratik bir yolu var. Köşelerini bir kürdanla delin ve üzerine dökmek istediğiniz yemeğinizde kullanın. Böylece elinize bulaşmaz ve her yere eşit sos dökülmüş olur.

        • 8

          Plastikten yapılmış bu tokalarınız kullanımdan dolayı genişlediyse; üzerine fön makinesi ile hava verin. Eski şekline dönecektir.

        • 9

          Biten rolonlarınızı atmak yerine içlerine güneş kremi doldurun. Böylece güneş kremi sürerken çok daha pratik olabilirsiniz.

        • 10

          Bir telefon tutucu almak yerine bir saç tokasını, telefon kabınızdan geçirin. Böylece, telefonun yüze düşmesi gibi kazaları da engellemiş olursunuz.

        • 11

          Büyük bir pasta kesiyorsanız; dilimi keserken arkasına mutfakta kullandığınız tahtayı koyun. Daha sonra tahtada olan dilimleri daha ufak parçaya ayırabilirsiniz.

        • 12

          Bir pet şişesini kesin ve bulaşık süngerine yapıştırın. Pet şişe kısmına bulaşık deterjanı doldurarak, çok daha hızlı bulaşık yıkayabilirsiniz.

          Kaynak: Make Sushi 1 ve 5 Minutes Craft Youtube

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa