17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olumsuz hava koşullarının yaşandığı Erzincan'da okulların kardan tatil edilmesi konusunda Vali Ali Arslantaş ile öğrencilerin sosyal medyada yaptığı diyaloglar gülümsetti.
Kar yağışının etkisini gösterdiği kentte Vali Arslantaş, 5 Şubat Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Arslantaş, 9 Şubat'ta aynı hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise kardan dolayı kentteki 1 günlük tatil kararını, "Sevgili öğrenciler, yarın sabah okul servislerine binecek 9 bin 500 çocuğumuzun aşırı buzlanmadan, 41 bin çocuğumuzun da aşırı soğuktan etkilenmemesi için bol kitap okumanız şartıyla evde kalmanız doğru olacaktır. İyi tatiller." ifadeleriyle duyurdu.
Öğrencilerden çok sayıda olumlu mesaj alan Arslantaş, 10 Şubat'ta yaptığı paylaşımda da kentteki okulların 11 Şubat'ta tatil edilmediğine vurgu yaparak, "Kıymetli öğrenciler. Karayolları Şube Müdürlüğümüz ve belediye başkanlıklarımız buzlanma konusunda gerekli önlemleri almış görünüyor. Sabah okula çıkarken sıkı giyinmeyi ihmal etmeyelim, okullarımızda kaloriferler erkenden yakılacak ve sınıflarımız sımsacak olacak. İyi dersler" ifadelerini kullandı.
VALİ ARSLANTAŞ'TAN, 'YAZIM KURALI' HATIRLATMASI
Bu paylaşım üzerine okulların tatil edilmesini isteyen öğrencilerden "Seydanurh" isimli kullanıcı, "O kadar soğukki valim sımsıcak bile yazamamışsın. Sımsacak..." şeklinde bir paylaşım yaptı. Arslantaş, bu öğrencinin paylaşımına "Soğuk hepimizi etkilemiş güzel kızım, '-ki' ayrı yazılmamış mesela.
'SİZİ SEVİYORUM BIYIKLARINA KURBAN'
Kar tatili isteyen diğer öğrenciler de, "Kısa boylular olarak mağduruz. 1,50 santimetre boylular karda görünmüyor', 'Sayın valim biraz daha kar yağarsa 1,50 arkadaşlar evden çıkamayacak, öğrencilerin can güvenliği için yarın da tatil olmalı', 'Koca yürekli vali amca, tatil yapmazsan mecbur uçmayı öğrenmemiz gerekecek'" gibi paylaşımlar yapan öğrenciler, tatil kararının ardından "Yaa sen Erzincan'ın başına gelmiş en güzel valisin', 'Aşkınla oldum deli, Leyla ile Mecnun gibi, işte seviyorum seniiii', 'Tatil denince aklaaaa hemen onun adı gelir vALİ vALİ vALİ', 'Sizi seviyorum; bıyıklarına kurban'" gibi mesajlar attı.
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