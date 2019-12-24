24 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya'nın Vallodolid kentinde 8 ve 9 yaşındaki öğrencilere fen bilgisi, sosyal bilimler, sanat, İngilizce ve İspanyolca dersleri veren Veronica Duque sınıfta giydiği kıyafetle herkesi şaşkına çevirdi.
On beş yıldan beri İspanya'da ders veren 43 yaşındaki Veronica Duque, anatomi dersi vermek için sıra dışı bir kostüm tercih etti.
Duque, vücuttaki her organın bulunduğu yeri gösteren kıyafetiyle öğrencilere biyoloji sevgisi aşılamaya çalıştı. Sıra dışı dersi genç öğretmenin eşi Michael sosyal medyadan paylaştı.
Böyle bir eşi olduğu için çok şanslı olduğunu dile getiren Michael "Bugün öğrencilerine insan bedenini çok ilginç bir şekilde anlattı ve çocukları da oldukça korkutmuş" dedi.
"DENEMEKTEN ZARAR GELMEZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Duque, "İnternette gezerken bütün vücudu kaplayan bir mayo reklamı gördüm. Bu mayoyu eğitim amaçlı kullanabileceğimi düşündüm zira çocukların iç organları kafalarında şekillendirmesinin ne kadar zor olduğunu biliyordum. Denemekten zarar gelmez diye düşündüm" şeklinde konuştu.
Öğretmenin ders anlatma yöntemi pek çok olumlu yorumu beraberinde getirdi.
Bir internet kullanıcısı, "Harika, muhteşem! Elbette öğrenciler bu deneyimi hayatları boyunca unutmayacaktır" derken, başka bir sosyal medya kullanıcısı "Eşiniz Veronica'yı tebrik ediyoruz. Bilimi bu şekilde öğretmek oldukça şaşırtıcı" sözlerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!