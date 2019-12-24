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İspanya'nın Vallodolid kentinde 8 ve 9 yaşındaki öğrencilere fen bilgisi, sosyal bilimler, sanat, İngilizce ve İspanyolca dersleri veren Veronica Duque sınıfta giydiği kıyafetle herkesi şaşkına çevirdi.

On beş yıldan beri İspanya'da ders veren 43 yaşındaki Veronica Duque, anatomi dersi vermek için sıra dışı bir kostüm tercih etti.

Duque, vücuttaki her organın bulunduğu yeri gösteren kıyafetiyle öğrencilere biyoloji sevgisi aşılamaya çalıştı. Sıra dışı dersi genç öğretmenin eşi Michael sosyal medyadan paylaştı.

Böyle bir eşi olduğu için çok şanslı olduğunu dile getiren Michael "Bugün öğrencilerine insan bedenini çok ilginç bir şekilde anlattı ve çocukları da oldukça korkutmuş" dedi.

"DENEMEKTEN ZARAR GELMEZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Duque, "İnternette gezerken bütün vücudu kaplayan bir mayo reklamı gördüm. Bu mayoyu eğitim amaçlı kullanabileceğimi düşündüm zira çocukların iç organları kafalarında şekillendirmesinin ne kadar zor olduğunu biliyordum. Denemekten zarar gelmez diye düşündüm" şeklinde konuştu.

Öğretmenin ders anlatma yöntemi pek çok olumlu yorumu beraberinde getirdi.

Bir internet kullanıcısı, "Harika, muhteşem! Elbette öğrenciler bu deneyimi hayatları boyunca unutmayacaktır" derken, başka bir sosyal medya kullanıcısı "Eşiniz Veronica'yı tebrik ediyoruz. Bilimi bu şekilde öğretmek oldukça şaşırtıcı" sözlerini kullandı.