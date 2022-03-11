Vali kayıtsız kalmadı! Öğrenciler karlı zemine 'Tatil istiyoruz' yazınca...

DHA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara, Susurluk, Altıeylül, Dursunbey, Karesi, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

KARLI ZEMİNE 'TATİL' İSTİYORUZ YAZDILAR

Balıkesir'de öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da bu fotoğrafla birlikte "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla kar tatilini duyurdu.

Şıldak, daha sonra "Kar yağışının artması üzerine Bigadiç ve Sındırgı İlçelerimizde de 11 Mart 2022 Cuma günü aynı şekilde eğitime bir gün ara verilmiştir" paylaşımında bulundu.