Öğrenci yurtlarında kalan vatandaşlardan yetkililere teşekkür - KARABÜK

AA

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya'da mahsur kalan ve ülkeye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlardan oluşan 107 Türk vatandaşı, 21 Nisan'da Türk Hava Yollarının özel seferiyle Türkiye'ye getirilerek Karabük'te yurda yerleştirildi.Safranbolu ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İsmail Necati Efendi Yurdu'nda gözetim altında tutulan kafile, 14 günlük karantina sürecinin ardından evlerine gönderilecek.Vatandaşların ihtiyaçları, Karabük Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.Vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanlardan duydukları memnuniyeti çektikleri videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.- "Doğum günü jesti bana anı olarak kalacak"Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Onurcan Gölge, çektiği videoda, Çekya'dan Türkiye'ye geliş sürecini anlattı.Yurtta karantina altında olduklarından bahseden Gölge, "Şu an için her şey güzel, sağlığımız yerinde. Öncelikle burada çalışan yurt görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz mesai gözetmeksizin bizim için çalışıyorlar. Bunu yaparken çok güler yüzlü davranıyorlar. Bizim zorunlu olsun ya da olmasın bütün ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor." ifadelerini kullandı.Kendisine 23 Nisan'da doğum günü sürprizi yapıldığını belirten Gölge, şunları kaydetti:"Bu jest bana karantina günlerinden sonra bir anı olarak kalacak. Anlatmak için farklı bir doğum günü hikayem oldu. En başta devletimize, Prag'daki Türk Büyükelçiliğine, Karabük'e ulaştıktan sonra bizimle, sorunlarımızla ilgilenen ve rahat etmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Türk Kızılaya, AFAD ve mesai harcayan herkese çok teşekkür ederiz."Gölge, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.- "Güler yüzünüz ve motivasyonunuz için teşekkürler"Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi İlkcan Kurt da sosyal medya hesabından kendisine verilen kitap ve diğer malzemelerin fotoğraflarını da paylaşarak, şunları yazdı:"Otobüsten indiğimiz andan beri bizimle olan iletişimleri, tüm ihtiyaçlarımızı ayrı ayrı not edip özenle karşılamaları, bunun dışında kapımıza her gün yeni bir sürprizle gelmeleri, güler yüzleri... Karantinamızın zor geçeceğini düşünüyorduk ama buradan ayrılmak zor olacak gibi."Kurt, kendileriyle yakından ilgilenildiğini vurgulayarak, "Sağ olsunlar hiç yalnız kalmıyoruz. Karantinada bangır bangır Türkiye'm ile karşılandık." paylaşımında bulundu.Nur Menteş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece gündüz demeden, bizleri en iyi şartlarda ağırlayan tüm ekibe sonsuz teşekkürler. Güler yüzünüz ve motivasyonunuz için teşekkürler. Emekleriniz için, gönüllü yürüttüğünüz faaliyetler için, disiplininiz ve iş titizliğiniz için teşekkürler." yazarak, yurt çalışanlarının fotoğraflarını paylaştı.- "24 saat görev başındayız"Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu ve bunu yurt dışında kalan binlerce vatandaşını ülkeye getirerek bir kez daha gösterdiğini söyledi.Bu kapsamda Çekya'dan getirilen 107 vatandaşı Karabük'te misafir ettiklerini belirten Güven, "Misafirlerimizi en iyi şekilde karşıladık ve onlara en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Başta Valimiz olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü, kolluk kuvvetlerimiz, AFAD ve Türk Kızılay ile 24 saat görev başındayız." dedi.