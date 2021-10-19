Pet şişe yüzünden kanlı düello!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan ve tüm şehri derinden etkileyen ilginç olay Kuşadası Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri arasında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; aynı okulda öğrenim gören 16 yaşındaki Boran Sönmez ile Z.K. arasında okulda pet şişe atılması ya da düşürülmesi sonucu tartışma yaşandı.
OKULDAN SONRA PARKTA BULUŞTULAR
İHA'da yer alan habere göre okulda başlayan tartışmada taraflar okul çıkışı belirledikleri bir parkta düello için sözleşince iki öğrenci grubu okul bittikten sonra parkta toplandı.
KARNINDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLANDI
Olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Boran Sönmez ile aynı okuldan diğer öğrenci Z.K. birbirlerine bıçak ve muşta adı verilen kesici aletlerle saldırdı. Yaşanan kavgada karnından ve kalbinden bıçaklanan Boran Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, kendisinin de bıçakla yaralandığı ileri sürülen diğer öğrenci Z.K. olaydan sonra firar etti.
KATİL ZANLISI ÖĞRENCİ ARANIYOR
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, olaydan sonra firar eden ve çocuk yaşta katil olan diğer öğrencinin arandığı öğrenildi.
OLAY BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU
Kavgada 16 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesi, yine aynı yaşta bir öğrencinin katil olması ve kavganın sebebinin de bir pet şişeden kaynaklanması duyan herkesi adeta kahretti.
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